Spider-Man: Brand New Day – Marvin Jones III nel cast, sarà Lapide

L'attore interpreterà il letale boss del crimine nel nuovo film con Tom Holland.
Deadline informa che l’attore Marvin Jones III è entrato nel cast di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo adattamento sull’arrampicamuri con Tom Holland, la cui lavorazione è in corso, nel ruolo di Lonnie Lincoln alias Lapide.

Rappresentanti della Sony non hanno voluto commentare la notizia. L’attore aveva prestato la voce al personaggio di Lapide in Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Creato da Gerry Conway e Alex Saviuk e apparso per la prima volta su Web of Spider-Man 36 nel 1988, Lapide è uno dei più spietati e pericolosi avversari del ragnetto, ed è stato protagonista di una lunga storyline riguardante i suoi trascorsi passati con Robbie Robertson proprio alla fine degli anni ’80, mentre di recente è stato al centro della nuova guerra tra bande durante il ciclo di Zeb Wells su Amazing.

