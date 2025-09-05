Spider-Man: Brand New Day – Mark Ruffalo non ha ancora visto lo script

Intervistato da The Hollywood Reporter nel corso della premiere di Task, l’attore Mark Ruffalo ha risposto a un paio di domande circa Spider-Man: Brand New Day, in cui dovrebbe riprendere il ruolo di Bruce Banner/Hulk accanto al protagonista Tom Holland e a Jon Bernthal (Frank Castle/The Punisher).
Ruffalo si è mantenuto sul vago circa la sua effettiva partecipazione alla pellicola, forse memore delle numerose gaffe degli anni scorsi, lodando comunque in anticipo il suo collega Bernthal.
Se lo faccio, e si vocifera che lo farò, una volta che avrò la sceneggiatura saprò che è vero – ma lo adoro e abbiamo un’amica in comune, Lena Dunham, che ci crediate o no, (ride) che lo adora. Non vedo l’ora di lavorare con lui, è così divertente ed è un attore fantastico. Interpreta quel personaggio come nessun altro. Sono davvero emozionato di incontrarlo, non l’ho mai incontrato prima!
La pellicola, diretta da Destin Daniel Cretton sarà nelle sale il 26 luglio 2026.