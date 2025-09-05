Spider-Man: Brand New Day – Mark Ruffalo non ha ancora visto lo script

Intervistato da The Hollywood Reporter nel corso della premiere di Task, l’attore Mark Ruffalo ha risposto a un paio di domande circa Spider-Man: Brand New Day, in cui dovrebbe riprendere il ruolo di Bruce Banner/Hulk accanto al protagonista Tom Holland e a Jon Bernthal (Frank Castle/The Punisher).

Ruffalo si è mantenuto sul vago circa la sua effettiva partecipazione alla pellicola, forse memore delle numerose gaffe degli anni scorsi, lodando comunque in anticipo il suo collega Bernthal.

Se lo faccio, e si vocifera che lo farò, una volta che avrò la sceneggiatura saprò che è vero – ma lo adoro e abbiamo un’amica in comune, Lena Dunham, che ci crediate o no, (ride) che lo adora. Non vedo l’ora di lavorare con lui, è così divertente ed è un attore fantastico. Interpreta quel personaggio come nessun altro. Sono davvero emozionato di incontrarlo, non l’ho mai incontrato prima!