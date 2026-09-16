Frankie e le Creature Dimenticate – Dal 15 Ottobre al Cinema

Diffuso il trailer ufficiale del film di animazione “Frankie e le creature dimenticate di Steve Hudson, che arriverà al cinema dal 15 ottobre distribuito da Vertice 360.

Rivisitazione tenera e originale del mito di Frankenstein, Frankie e le creature dimenticate è una travolgente avventura sull’amicizia, che indaga il desiderio di sentirsi amati e il coraggio di trovare il proprio posto nel mondo.

Creature mostruose tanto buffe quanto improbabili, atmosfere gotiche rivisitate in chiave comica e un mondo visivo pieno di colore danno vita a un’avventura per tutta la famiglia, tratta dalla fortunata serie di libri TestaCucita (StitchHead) di Guy Bass, pluripremiato autore di libri per ragazzi. A supporto dell’uscita cinematografica il libro, edito da Rizzoli, verrà ripubblicato con una fascetta che riproduce il poster originale del film.

Al centro della storia c’è Frankie Testa Cucita, la prima e ormai dimenticata creazione di un eccentrico Professore. Timido e premuroso, è lui a prendersi cura del castello e dei suoi strampalati abitanti, cercando di tenerli lontani dai guai e dalla temutissima folla inferocita di umani. Tutto cambia con l’arrivo di Fulgenzio Trovamostri, impresario di uno scalcinato spettacolo itinerante che promette a Frankie ciò che ha sempre desiderato: fama, fortuna e, soprattutto, amore. Attratto dalla promessa di essere finalmente visto e apprezzato, Frankie lascia il castello e i suoi amici, per poi scoprire ben presto che fama e popolarità non possono sostituire l’affetto sincero e che, forse, tutto ciò che ha sempre cercato era già accanto a lui.

Dietro a gag, mostri e avventure, il film racchiude infatti un profondo messaggio di inclusione e valorizzazione della diversità, capace di parlare a grandi e piccini. Frankie è un outsider alla ricerca del proprio posto nel mondo, che dovrà imparare ad accettare proprio ciò che lo rende diverso e a riconoscere nell’amicizia qualcosa di molto più autentico della fama.

È proprio questo nucleo emotivo a trasformare le sue peripezie in una storia universale sul bisogno di essere accolti e amati per ciò che siamo. Un’avventura mostruosamente divertente, ma soprattutto una storia piena di cuore, che celebra ciò che ci rende diversi e ci ricorda che per trovare il proprio posto nel mondo, a volte, basta accorgersi di essere già a casa.