Frankie e le Creature Dimenticate – Dal 15 Ottobre al Cinema

16 Settembre 2026
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Un'esilarante avventura mostruosa per tutta la famiglia tratta dai libri di Guy Bass.
Frankie e le creature dimenticate (5)

Diffuso il trailer ufficiale del film di animazione Frankie e le creature dimenticate di Steve Hudson, che arriverà al cinema dal 15 ottobre distribuito da Vertice 360. 

Rivisitazione tenera e originale del mito di Frankenstein, Frankie e le creature dimenticate è una travolgente avventura sull’amicizia, che indaga il desiderio di sentirsi amati e il coraggio di trovare il proprio posto nel mondo. 

Creature mostruose tanto buffe quanto improbabili, atmosfere gotiche rivisitate in chiave comica e un mondo visivo pieno di colore danno vita a un’avventura per tutta la famiglia, tratta dalla fortunata serie di libri TestaCucita (StitchHead) di Guy Bass, pluripremiato autore di libri per ragazzi. A supporto dell’uscita cinematografica il libro, edito da Rizzoli, verrà ripubblicato con una fascetta che riproduce il poster originale del film. 

Al centro della storia c’è Frankie Testa Cucita, la prima e ormai dimenticata creazione di un eccentrico Professore. Timido e premuroso, è lui a prendersi cura del castello e dei suoi strampalati abitanti, cercando di tenerli lontani dai guai e dalla temutissima folla inferocita di umani. Tutto cambia con l’arrivo di Fulgenzio Trovamostri, impresario di uno scalcinato spettacolo itinerante che promette a Frankie ciò che ha sempre desiderato: fama, fortuna e, soprattutto, amore. Attratto dalla promessa di essere finalmente visto e apprezzato, Frankie lascia il castello e i suoi amici, per poi scoprire ben presto che fama e popolarità non possono sostituire l’affetto sincero e che, forse, tutto ciò che ha sempre cercato era già accanto a lui.

Dietro a gag, mostri e avventure, il film racchiude infatti un profondo messaggio di inclusione e valorizzazione della diversità, capace di parlare a grandi e piccini. Frankie è un outsider alla ricerca del proprio posto nel mondo, che dovrà imparare ad accettare proprio ciò che lo rende diverso e a riconoscere nell’amicizia qualcosa di molto più autentico della fama.  

È proprio questo nucleo emotivo a trasformare le sue peripezie in una storia universale sul bisogno di essere accolti e amati per ciò che siamo. Un’avventura mostruosamente divertente, ma soprattutto una storia piena di cuore, che celebra ciò che ci rende diversi e ci ricorda che per trovare il proprio posto nel mondo, a volte, basta accorgersi di essere già a casa.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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