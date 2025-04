Spider-Man: Brand New Day -Jacon Batalon tornerà nel ruolo di Ned

Secondo Variety, in un lungo articolo riguardante Spider-Man: Brand New Day, l’attore Jacob Batalon dovrebbe tornare a interpretare il ruolo di Ned Leeds nel nuovo capitolo sull’arrampicamuri che sarà diretto da Destin Daniel Cretton,

Al momento, comunque, non vi è stato alcun annuncio ufficiale in merito al cast. Ricordiamo che l’attrice Sadie Sink si è unita di recente alla pellicola, in un ruolo ancora non specificato, mentre il sito sottolinea che il team di produzione sta ancora lavorando alla sceneggiatura.

Le riprese inizieranno questa estate, per una uscita fissata per il 31 luglio 2026 negli Usa, mentre in Italia la data non è ancora stata resa nota.