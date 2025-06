Spider-Man: Brand New Day entra in pre-produzione nel Regno Unito

Secondo quanto riportato da Screen Daily, la lavorazione di Spider-Man: Brand New Day, nuovo capitolo cinematografico sull’arrampicamuri, inizierà nel mese di agosto.

Il sito sottolinea che la pre-produzione della pellicola è iniziata presso i Pinewood Studios, dove si stanno tra l’altro tenendo le riprese di Avengers: Doomsday,

Diretto da Destin Daniel Cretton, Spider-Man: Brand New Day vedrà il ritorno di Tom Holland come protagonista, affiancato da Sadie Sink e da Lisa Colon-Zayas, entrambe in un ruolo ancora sconosciuto, mentre Zendaya e Jacob Batalon dovrebbero tornare come MJ e Ned.

E’ probabile che nelle prossime settimane si delineerà meglio il cast, soprattutto per quanto riguarda i ruoli dei villain principali.