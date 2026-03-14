Spider-Man: Brand New Day avrà una finestra cinematografica di 60 giorni

Mentre cresce l’attesa per la diffusione del primo trailer ufficiale della pellicola, prevista nei prossimi giorni, Nexus Point News riporta che la Sony ha deciso di usufruire di una programmazione cinematografica di 60 giorni per il film con protagonista Tom Holland rispetto alla usuale di 45 giorni.
Questa decisione segue la conferma che un altro dei film più attesi della stagione, ovvero The Odissey di Christopher Nolan, avrà una esclusiva di tre settimane per il circuito IMAX a partire dal 17 luglio 2026. L’uscita del nuovo capitolo Marvel/Sony è invece prevista per il 31 luglio, ovvero due settimane dopo il film di Nolan, cosa che impedirà a Brand New Day di essere proiettato in IMAX nel weekend di esordio, a causa della programmazione in contemporanea di The Odissey. Il sito, tuttavia, conferma che la pellicola sarà proiettata anche in altri formati premium.
La finestra di distribuzione di 60 giorni garantisce al film tutto il tempo necessario per ottenere ottimi risultati al box-office, facendo quindi buon viso alla mancata distribuzione nel formato IMAX.