Spider-Man: Brand New Day avrà una finestra cinematografica di 60 giorni

14 Marzo 2026
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La pellicola Sony avrà una distribuzione nelle sale USA molto più lunga del solito.
Brandnewday

Mentre cresce l’attesa per la diffusione del primo trailer ufficiale della pellicola, prevista nei prossimi giorni, Nexus Point News riporta che la Sony ha deciso di usufruire di una programmazione cinematografica di 60 giorni per il film con protagonista Tom Holland rispetto alla usuale di 45 giorni.

Questa decisione segue la conferma che un altro dei film più attesi della stagione, ovvero The Odissey di Christopher Nolan, avrà una esclusiva di tre settimane per il circuito IMAX a partire dal 17 luglio 2026. L’uscita del nuovo capitolo Marvel/Sony è invece prevista per il 31 luglio, ovvero due settimane dopo il film di Nolan, cosa che impedirà a Brand New Day di essere proiettato in IMAX nel weekend di esordio, a causa della programmazione in contemporanea di The Odissey. Il sito, tuttavia, conferma che la pellicola sarà proiettata anche in altri formati premium.

La finestra di distribuzione di 60 giorni garantisce al film tutto il tempo necessario per ottenere ottimi risultati al box-office, facendo quindi buon viso alla mancata distribuzione nel formato IMAX.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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