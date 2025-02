Speciale televisivo sul Punitore in fase di sviluppo

EW ha confermato che l’attore Jon Bernthal tornerà a interpretare il ruolo di Frank Castle, alias il Punitore, in uno speciale di Marvel Television in fase di sviluppo, sulla falsariga di quanto fatto con Werewolf by Night.

L’attore sta anche scrivendo la sceneggiatura con Reinaldo Marcus Green, che dirigerà lo speciale. Il concept per la storia è nato durante la lavorazione della prima stagione di Daredevil: Born Again, il nuovo show sull’eroe di Hell’s Kitchen che vedrà la partecipazione di Bernthal.