Sinnos presenta il volume finale della trilogia di Tino e Tano

Comunicato stampa

Nel terzo episodio della serie a fumetti slovena Tino e Tano, di Majda Koren e Damijan Stepančič, adatta per le prime letture in autonomia, gli inseguimenti non hanno limiti: i ladri incalliti (e affamati) Tino e Tino arrivano ai confini dello spazio, in luoghi dove “nessun piede di porco è mai sbarcato”.

Tutto ha inizio quando durante una visita al museo della cosmonautica, Tino e Tano finiscono di straforo all’interno di uno shuttle e iniziano a cercare un paese accogliente in cui fermarsi (sarà quello dei Carabattoli forse? Ma c’è anche una pasticceria intergalattica con un menu decisamente interessante).

Nel frattempo sulla Terra l’Ispettore Joe diventa papà di ben sette cuccioli, anche se questo non lo distoglierà dalla risoluzione del caso. Riusciranno i nostri antieroi a tornare sulla Terra e a non finire in prigione?

Umorismo, azione e divertimento anche grazie ai disegni di Stepančič, ricchi di particolari colorati.

Sinnos Editrice porta in libreria il terzo e conclusivo volume di questa trilogia, consigliata ai lettori dai 6 anni in su.

Tino e Tano ai confini dello spazio

Majda Koren, Damijan Stepančič

Traduzione di Martina Clerici

Sinnos Editrice, 2025

64 pagine, brossurato, colori – 13,00 €