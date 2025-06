Sinnos presenta il secondo volume di Giorgio Super Pinguino

Comunicato stampa

Dagli stessi autori della serie di Mira e dall’autore de Gli Acchiappacattivi, ritorna un nuovo e divertente personaggio protagonista di una serie dedicata ai più piccoli, per la collana Prima graphic di Sinnos Editrice che mescola narrativa e fumetto ed è perfetta per lettori alle prime armi.

Giorgio è un pinguino speciale: le sue mani non stanno mai ferme e la sua testa piene di idee da inventare. Dopo averlo conosciuto mentre inventava un cane cartonato, in questa seconda storia Giorgio vuole costruire un vero razzo spaziale, che voli velocissimo. Un razzo in effetti permetterebbe di viaggiare molto e di scappare dall’ora di matematica. A suo parere colla, carta, forbici e un motore dovrebbero essere sufficienti, ma sarà davvero così? Per fortuna c’è una maestra speciale a risolvere la situazione.

Giorgio Super Pinguino costruisce un razzo spaziale

Rasmus Bregnhoi, Sabine Lemire

Traduzione di Claudia Valeria Letizia

56 pagine, brossurato, colori – 12,00 €

ISBN: 9788876096136