Simu Liu considera “Avengers: Doomsday” una lettera d’amore ai film di supereroi

Intervistato da Screenrant durante la promozione del suo nuovo film, In Your Dreams, l’attore Simu Liu ha avuto modo di parlare di Avengers: Doomsday, in cui tornerà a interpretare il ruolo di Shang-Chi.

Un sogno che si avvera. Voglio dire, ci sono così tanti attori, e lavorare con loro come colleghi è davvero incredibile perché sono cresciuto guardandone così tanti. Sembra, per molti versi, una lettera d’amore all’intero genere dei film di supereroi. E penso che ci sia qualcosa di davvero divertente in questo. Questo film è per i disadattati, gli strambi, gli sfortunati che sono cresciuti leggendo fumetti e hanno sentito che in qualche modo ci fosse speranza per loro, che non importava se non si adattavano. Penso che ci sia sempre un posto speciale nel mio cuore per l’intero genere.