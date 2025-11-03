Simu Liu considera “Avengers: Doomsday” una lettera d’amore ai film di supereroi

3 Novembre 2025
di
L'attore parla dell'atteso nuovo capitolo cinematografico incentrato sugli eroi più potenti della Terra.
Simuliu shangchi

Intervistato da Screenrant durante la promozione del suo nuovo film, In Your Dreams, l’attore Simu Liu ha avuto modo di parlare di Avengers: Doomsday, in cui tornerà a interpretare il ruolo di Shang-Chi.

Un sogno che si avvera. Voglio dire, ci sono così tanti attori, e lavorare con loro come colleghi è davvero incredibile perché sono cresciuto guardandone così tanti. Sembra, per molti versi, una lettera d’amore all’intero genere dei film di supereroi. E penso che ci sia qualcosa di davvero divertente in questo. Questo film è per i disadattati, gli strambi, gli sfortunati che sono cresciuti leggendo fumetti e hanno sentito che in qualche modo ci fosse speranza per loro, che non importava se non si adattavano. Penso che ci sia sempre un posto speciale nel mio cuore per l’intero genere.

Avengers: Doomsday sarà nelle sale il 18 dicembre 2026.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

