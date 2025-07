Sidekicks di Paul Jenkins diventa una serie animata

The Hollywood Reporter informa che Paul Jenkins sta lavorando alla realizzazione di una serie animata basata sul fumetto satirico Sidekicks, da lui creato, pubblicato tra il 2006 e il 2007, e disegnato da Chris Moreno.

Ambientato nella fittizia città di Metroville, Sidekicks è una parodia dei supereroi, in cui i protagonisti sono i poco apprezzati compagni del supereroi principale. In questo caso Eddie Edison, un ragazzo che consegna le pizze di giorno, e sidekick di notte, stanco di essere sotto pagato come spalla degli eroi. Ma quando emerge una minaccia sotto forma del Dottor Scurrilous, Eddie deve destreggiarsi tra molteplici alter ego, datori di lavoro discutibili e la sua vita sociale in declino, mentre allo stesso tempo cerca di salvare la città dalla distruzione.

Il progetto sarà prodotto da Solipsist Films in collaborazione con Jenkins, che scriverà il pilot e sarà produttore esecutivo assieme a Stephen L’Heureux.