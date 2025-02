Sgt. Rock: Daniel Craig lascia il progetto DC Studios

The Hollywood Reporter informa che l’attore Daniel Craig ha lasciato l’adattamento su Sgt. Rock che vede alla regia Luca Guadagnino.

Le motivazioni alla base della decisione non sono al momento chiare. Alcuni sostengono che il calendario di Craig ha incontrato ostacoli con quello della moglie, l’attrice Rachel Weisz, mentre altre fonti indicano che l’attore abbia cambiato idea nei confronti del ruolo dopo che il suo ultimo film, Queer, sempre diretto da Guadagnino, non ha avuto un buon risultato al botteghino e non è riuscito ad emergere nella stagione dei premi.

I DC Studios puntano ancora a girare la pellicola questa estate a Londra, e sarebbero già impegnati nella ricerca di un sostituto, sondando diversi attori, uno dei quali sarebbe Jeremy Allen White.

I DC Studios non hanno commentato la notizia.