Sebastian Stan su Thunderbolts: “E’ il Breakfast Club” della Marvel

Intervistato da Variety, l’attore Sebastian Stan ha parlato di Thunderbolts*, l’adattamento cinematografico sul gruppo di anti-eroi Marvel in cui riprende il ruolo di Bucky Barnes. Nel parlare della pellicola, l’ha paragonata a Breakfast Club, film culto degli anni ’80, a causa dell’umorismo e del cameratismo presenti al suo interno.

Si tratta di uno strano gruppo messo assieme. E penso che le persone lo adoreranno.

Riguardo a una sua eventuale apparizione in Captain America: Brave New World, in uscita tra un mese, Stan ha dichiarato: