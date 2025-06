SBE presenta il settimo volume di Gea

Comunicato stampa

Nuovo appuntamento con le avventure di Gea con l’arrivo in libreria e in fumetteria, dal prossimo 16 maggio 2025, del settimo volume, su nove totali, del fantasy adolescenziale ideato da Luca Enoch: GEA 7. LA ROTTURA DEL SIGILLO.

Irresistibile e permalosa, iperdinamica e dormigliona, estroversa ma allo stesso tempo riservata. Gea è così, impossibile da etichettare e travolgente come un uragano di emozioni. Un’adolescente pelle e ossa, fotofobica e rockettara (o meglio, aspirante tale), ma soprattutto una ragazza che nasconde un grande segreto: lei è un Baluardo e la sua missione proteggere il mondo dalle intrusioni di creature aliene provenienti da altri piani di esistenza.

In questo volume, ci troviamo nel momento in cui, ormai, si è sparsa la voce dell’immane catastrofe che sta per abbattersi sul pianeta. Ecco, quindi, Gea e i suoi compagni prepararsi alla battaglia finale con la Diva, nel tentativo di riuscire a fermare l’Arconte prima che riesca a portare a termine la sua missione: la rottura del Sigillo. Niente sembra poter arrestare l’infinita teoria di mostri che si riversa nel nostro mondo dal Portale aperto dall’Arconte. Ma un altro personaggio entra in gioco, uno dei baluardi “dormienti”, occultato in un posto di grande potere.

GEA 7. LA ROTTURA DEL SIGILLO contiene gli episodi La rottura del sigillo e Il crollo del portale. Chiudono il volume gli approfondimenti sui mostri e il mondo di Gea.

Gea #7 (di 9)

La rottura del sigillo

Luca Enoch

Sergio Bonelli Editore

256 pagine, brossurato, bianco e nero – 10,50 €

ISBN: 9791256290895