SBE presenta il sesto volume di Mr. Evidence

Comunicato stampa

Arriva sugli scaffali di librerie e fumetterie il 7 febbraio 2025 il sesto episodio per MR. EVIDENCE, fumetto distopico creato da Adriano Barone e Fabio Guaglione, un viaggio in luoghi inesplorati della mente che evoca le atmosfere di alcuni comics americani, fra il thriller, il crime e la spy story.

Nel volume MR. EVIDENCE 6. UNA VOCE SENZA SUONO – con i disegni di Stefano Manieri, i colori di Daniele Caramanico, il lettering di Luca Corda e la copertina di Carmine Di Giandomenico – ora che la verità sul passato di Mr. None è stata in parte rivelata, i fuggitivi dal Mulholland Institute hanno finalmente trovato il Quinto Uomo… o no? Allora per quale motivo la dottoressa Samsa ha detto a Mr. Truth di dirigersi a Buffalo? Cos’è il progetto Ev.Id.Ence.? Tra le frasi pronunciate dall’uomo che cerca la verità, si nasconde una bugia? Nella sfida contro un nuovo serial killer, si annida un segreto sconvolgente che viene dal passato.

MR. EVIDENCE 6. UNA VOCE SENZA SUONO

Adriano Barone, Fabio Guaglione, Stefano Manieri, Daniele Caramanico, Luca Corda, Carmine di Giandomenico (copertina)

Sergio Bonelli Editore, 2025

72 pagine, cartonato, colori – 20,00 €

ISBN: 9791256290451