Netflix – Due Spicci: Un grande evento al Circo Massimo di Roma per celebrare l’uscita della nuova serie di animazione

25 Maggio 2026
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Netflix celebra l'uscita della nuova serie di animazione con un grande evento.
Duespicci zerocalcare

25 maggio 2026 – Ieri sera si è tenuto al Circo Massimo a Roma “INSERT DUE SPICCI”, l’evento per tutti i fan dell’universo di Zerocalcare per celebrare DUE SPICCI – la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta dal celebre fumettista romano in uscita solo su Netflix il 27 maggio.

A chiudere l’evento, le attesissime special performance di Coez e Giancane (con un featuring a sorpresa di Rancore), che hanno portato i loro brani presenti nella colonna sonora di Due Spicci: “Ci vuole una laurea”, il nuovo singolo di Coez, e “Non ti riconosco più” di Giancane, sigla della serie. Ad accoglierli sul palco Cecilia Cantarano, in veste di host della serata.

Durante l’evento, il pubblico ha giocato su centinaia di postazioni arcade in una grande partita collettiva, immergendosi al tempo stesso in altre attività ludiche e photo opportunity tematizzate. I fan hanno fatto squadra e si sono cimentati nel retro gaming nel corso della giornata, tra titoli classici degli anni ‘80 e ‘90 e un videogioco realizzato appositamente per l’occasione con i personaggi e le ambientazioni della Roma di Zerocalcare, fino ad accumulare, checkpoint dopo checkpoint, 1 miliardo di punti per sbloccare l’obiettivo finale: la proiezione in anteprima dei primi tre episodi della nuova serie Netflix. 

Il divertimento nell’universo di Zerocalcare continua online: non sei ancora riuscito a battere il tuo record? Il videogioco “Insert Due Spicci” è disponibile fino al 27 maggio! Gioca qui → https://insertduespicci.it/online 

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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