Netflix – Due Spicci: Un grande evento al Circo Massimo di Roma per celebrare l’uscita della nuova serie di animazione

25 maggio 2026 – Ieri sera si è tenuto al Circo Massimo a Roma “INSERT DUE SPICCI”, l’evento per tutti i fan dell’universo di Zerocalcare per celebrare DUE SPICCI – la nuova serie di animazione creata, scritta e diretta dal celebre fumettista romano in uscita solo su Netflix il 27 maggio.

A chiudere l’evento, le attesissime special performance di Coez e Giancane (con un featuring a sorpresa di Rancore), che hanno portato i loro brani presenti nella colonna sonora di Due Spicci: “Ci vuole una laurea”, il nuovo singolo di Coez, e “Non ti riconosco più” di Giancane, sigla della serie. Ad accoglierli sul palco Cecilia Cantarano, in veste di host della serata.

Durante l’evento, il pubblico ha giocato su centinaia di postazioni arcade in una grande partita collettiva, immergendosi al tempo stesso in altre attività ludiche e photo opportunity tematizzate. I fan hanno fatto squadra e si sono cimentati nel retro gaming nel corso della giornata, tra titoli classici degli anni ‘80 e ‘90 e un videogioco realizzato appositamente per l’occasione con i personaggi e le ambientazioni della Roma di Zerocalcare, fino ad accumulare, checkpoint dopo checkpoint, 1 miliardo di punti per sbloccare l’obiettivo finale: la proiezione in anteprima dei primi tre episodi della nuova serie Netflix.

Il divertimento nell’universo di Zerocalcare continua online: non sei ancora riuscito a battere il tuo record? Il videogioco “Insert Due Spicci” è disponibile fino al 27 maggio! Gioca qui → https://insertduespicci.it/online