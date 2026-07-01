SBE presenta il primo volume di Havana Split: Benvenuti a Cuba

1 Luglio 2026
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Dal 3 luglio 2026 arriva sugli scaffali italiani il primo dei due capitoli della miniserie francese firmata da Frédéric Brémaud e Vic Macioci.
Havana Split 1 cover

Comunicato stampa

Sergio Bonelli Editore porta per la prima volta in Italia HAVANA SPLIT, miniserie francese in due volumi firmata da Frédéric Brémaud (testi), dall’italiana Vittoria “Vic” Macioci (disegni) e da Maggie (colori)

Questo thriller-noir immerso in un’atmosfera dai toni tropicali si svolge sull’isola caraibica di Cuba. Qui un ex agente della CIA, una giovane donna cubano-americana e un investigatore privato poco raccomandabile si invischiano in loschi affari per conto della mafia, per ripagare un certo debito di gioco… Nel frattempo, si consumano intrighi politici a livello nazionale e internazionale, mentre un gruppo di rivoluzionari guidati da un giovane di nome Fidel Castro si prepara a marciare sulla capitale cubana, alimentando le voci, seminando il terrore nei cuori e ispirando idee di inganni omicidi nelle menti di chi detiene il potere.

Il volume è arricchito dalla sezione HAVANA LEAKS che propone un originale dietro le quinte firmato dallo sceneggiatore e dalla disegnatrice della storia.

Havana Split vol. 1 – Benvenuti a Cuba
Frédéric Brémaud, Vic Macioci, Maggie (colori)
Traduzione dal francese di Giovanni Zucca
Sergio Bonelli Editore, 2026
96 pagine, cartonato, colori – 24,00 €
ISBN: 9791256292301

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