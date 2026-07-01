SBE presenta il primo volume di Havana Split: Benvenuti a Cuba

Comunicato stampa

Sergio Bonelli Editore porta per la prima volta in Italia HAVANA SPLIT, miniserie francese in due volumi firmata da Frédéric Brémaud (testi), dall’italiana Vittoria “Vic” Macioci (disegni) e da Maggie (colori)

Questo thriller-noir immerso in un’atmosfera dai toni tropicali si svolge sull’isola caraibica di Cuba. Qui un ex agente della CIA, una giovane donna cubano-americana e un investigatore privato poco raccomandabile si invischiano in loschi affari per conto della mafia, per ripagare un certo debito di gioco… Nel frattempo, si consumano intrighi politici a livello nazionale e internazionale, mentre un gruppo di rivoluzionari guidati da un giovane di nome Fidel Castro si prepara a marciare sulla capitale cubana, alimentando le voci, seminando il terrore nei cuori e ispirando idee di inganni omicidi nelle menti di chi detiene il potere.

Il volume è arricchito dalla sezione HAVANA LEAKS che propone un originale dietro le quinte firmato dallo sceneggiatore e dalla disegnatrice della storia.

Havana Split vol. 1 – Benvenuti a Cuba

Frédéric Brémaud, Vic Macioci, Maggie (colori)

Traduzione dal francese di Giovanni Zucca

Sergio Bonelli Editore, 2026

96 pagine, cartonato, colori – 24,00 €

ISBN: 9791256292301