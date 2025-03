Sara Colaone e Marion Augustin al BCBF 2025

Comunicato stampa

Mondadori Ragazzi sarà presente all’edizione 2025 della Bologna Children’s Bookfair (31 marzo-3 aprile 2025) con una serie di iniziative tra cui la presentazione dell’ultimo libro delle autrici Sara Colaone e Marion Augustin, La finestra dei tuoi occhi. L’arte delle donne a fumetti, che verrà presentato in fiera lunedì 31 marzo alle 14:00 all’International Bookshop, dove le due autrici firmeranno le copie del libro.

Il successivo 3 aprile il volume sarà poi presentato da Colaone al MamBo, in via Don Minzoni 18 alle ore 18:00, con introduzione di Uliana Zanetti.

Nei musei si incontrano molte donne raffigurate nelle opere d’arte, ma poche donne artiste. Eppure sono tantissime, e sono sempre esistite. Perché le abbiamo dimenticate? Perché il loro spazio è stato troppo spesso occupato dagli uomini e sono state a lungo sottovalutate, relegate a un ruolo minore nella produzione artistica e nella storia dell’arte.

Dal Rinascimento ai giorni nostri, dalle più note Artemisia Gentileschi e Frida Kahlo alle altrettanto iconiche Hilma af Klint e Yayoi Kusama, le donne hanno invece dato un contributo d’avanguardia alla cultura visiva, affrontando con determinazione gli ostacoli imposti al loro genere. Pittrici, scultrici, fotografe, performer… È ora di conoscere da vicino le loro vite, la sensibilità, la passione e lo spirito rivoluzionario che hanno dato loro una direzione, e di ammirare l’arte che da tutto ciò è fiorita, testimone di bellezza, trasgressione, poesia.

La finestra dei tuoi occhi – L’arte delle donne a fumetti

Marion Augustin, Sara Colaone

Mondadori Ragazzi, 2025

152 pagine, cartonato – 22,00 €

ISBN: 978880479789

Le autrici

MARION AUGUSTIN, dopo la laurea in Storia dell’arte, è diventata autrice e sceneggiatrice. Ama le storie, le arti visive, le vecchie pietre, i grandi spazi aperti ed è molto curiosa. Ha scritto numerosi libri a fumetti dedicati alle protagoniste e ai protagonisti dell’arte, come il volume per bambini La mia prima storia dell’arte a fumetti (Lapis), illustrato da Théo Calméjane. Tiene conferenze presso gallerie e istituti d’arte francesi e progetta esperienze d’ascolto e podcast per musei e siti culturali. Vive a Parigi.

SARA COLAONE, è una fumettista, autrice e illustratrice che esplora la storia e la cultura italiana attraverso il disegno. Tra i suoi numerosi graphic novel rivolti a un pubblico adulto, ricordiamo Georgia O’ Keeffe. Amazzone dell’arte moderna, insieme a Luca de Santis (Oblomov). Per ragazzi ha scritto e disegnato Mamma ritorna sempre a casa (Fatatrac) e Ti ho visto (Pelledoca), oltre ad Anna e la famosa avventura nel bosco stregato, insieme a Luca Tortolini (Bao Publishing). Per Mondadori, ha di recente illustrato uno dei volumi della trilogia I nostri antenati di Italo Calvino, dando vita a Il barone rampante. Romanzo a fumetti. Vincitrice del Gran Guinigi Lucca Comics & Games 2017 e del Premio Attilio Micheluzzi 2009, insegna all’Accademia di Belle Arti di Bologna, città in cui vive.