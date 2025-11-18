Sadie Sink nel cast di Avengers: Secret Wars

Secondo quanto riportato da Deadline, in un articolo incentrato sul prossimo debutto teatrale nel West End di Sadie Sink in Romeo & Giulietta, viene rivelato che l’attrice, che sta prendendo parte alle riprese di Spider-Man: Brand New Day in un ruolo ancora sconosciuto, farà parte del cast di Avengers: Secret Wars.
Nell’articolo viene specificato che, nonostante le molte speculazioni sul suo personaggio nel film con Tom Holland (che il sito conferma ancora di non conoscere), la Sink prenderà per certo parte alle riprese del prossimo film sugli Avengers, la cui lavorazione si terrà a Londra nel corso del 2026.
Questa notizia sembra confermare che il personaggio interpretato dall’attrice avrà un futuro nel Marvel Cinematic Universe. La pellicola, che sarà diretta nuovamente dai Fratelli Russo, sarà nelle sale il 17 dicembre 2027.