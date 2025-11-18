Sadie Sink nel cast di Avengers: Secret Wars

18 Novembre 2025
di
L'attrice riprenderà il suo misterioso personaggio di Spider-Man anche nel prossimo film sugli Avengers.
Sadiesink

Secondo quanto riportato da Deadline, in un articolo incentrato sul prossimo debutto teatrale nel West End di Sadie Sink in Romeo & Giulietta, viene rivelato che l’attrice, che sta prendendo parte alle riprese di Spider-Man: Brand New Day in un ruolo ancora sconosciuto, farà parte del cast di Avengers: Secret Wars.

Nell’articolo viene specificato che, nonostante le molte speculazioni sul suo personaggio nel film con Tom Holland (che il sito conferma ancora di non conoscere), la Sink prenderà per certo parte alle riprese del prossimo film sugli Avengers, la cui lavorazione si terrà a Londra nel corso del 2026.

Questa notizia sembra confermare che il personaggio interpretato dall’attrice avrà un futuro nel Marvel Cinematic Universe. La pellicola, che sarà diretta nuovamente dai Fratelli Russo, sarà nelle sale il 17 dicembre 2027.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Leggi altro su:

Commenta:

Your email address will not be published.

Social Network

TUTTE LE NEWS

Articoli simili

Ultimi articoli