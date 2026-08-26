James Bond: Titan pubblica nuova collezione strisce 007

26 Agosto 2026
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In arrivo una collezione definitiva delle strisce a fumetti dell'agente 007.
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Titan Comics in collaborazione con Ian Fleming Publications pubblicherà una nuova raccolta delle strisce a fumetti di James Bond che apparvero sui quotidiani tra il 1958 e il 1961, prima dell’uscita nelle sale di Agente 007 – Licenza di Uccidere.

Ian Fleming’s James Bond Signature Comic Strip Collection raccoglierà al suo interno le strisce in bianco e nero realizzate dagli sceneggiatori Henry Gammidge, Anthony Hern e Peter O’Donnell e dal disegnatore John McLusky. In origine, le strisce vennero commissionate dal quotidiano Daily Express ed erano adattamenti di romanzi quali Casino Royale, Vivi e lascia morire, Agente 007 – Una cascata di diamanti, Dalla Russia con amore, Agente 007 – Licenza di Uccidere, Moonraker e Agente 007 – Missione Goldfinger, tutti successivamente adattati per il grande schermo.

Il volume che raccoglierà le comic strip sarà un cartonato di 256 pagine in vendita dall’8 settembre. Le strisce erano già state ristampate da Titan su diverse serie, la più recente delle quali tra il 2015 e il 2017, in cui venivano presentate diverse combinazioni di comic strip.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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