James Bond: Titan pubblica nuova collezione strisce 007

Titan Comics in collaborazione con Ian Fleming Publications pubblicherà una nuova raccolta delle strisce a fumetti di James Bond che apparvero sui quotidiani tra il 1958 e il 1961, prima dell’uscita nelle sale di Agente 007 – Licenza di Uccidere.

Ian Fleming’s James Bond Signature Comic Strip Collection raccoglierà al suo interno le strisce in bianco e nero realizzate dagli sceneggiatori Henry Gammidge, Anthony Hern e Peter O’Donnell e dal disegnatore John McLusky. In origine, le strisce vennero commissionate dal quotidiano Daily Express ed erano adattamenti di romanzi quali Casino Royale, Vivi e lascia morire, Agente 007 – Una cascata di diamanti, Dalla Russia con amore, Agente 007 – Licenza di Uccidere, Moonraker e Agente 007 – Missione Goldfinger, tutti successivamente adattati per il grande schermo.

Il volume che raccoglierà le comic strip sarà un cartonato di 256 pagine in vendita dall’8 settembre. Le strisce erano già state ristampate da Titan su diverse serie, la più recente delle quali tra il 2015 e il 2017, in cui venivano presentate diverse combinazioni di comic strip.