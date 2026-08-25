Shailene Woodley: “Ecco perché la mia Mary Jane fu tagliata”

Nel corso di una retrospettiva sulla sua carriera, l’attrice Shailene Woodley ha parlato di quando fu scelta per interpretare il personaggio di Mary Jane Watson in Amazing Spider-Man 2, ruolo che venne successivamente tagliato in fase di montaggio.

A qualche anno di distanza, l’attrice ha rivelato alcuni dettagli su quella esperienza, incluse le motivazioni che la Sony usò quando fu avvertita che le sue scene erano state escluse.

Ero stata scelta per interpretare Mary Jane in ‘Spider-Man’, ed era il mio sogno perché davvero… oh mio Dio, Spider-Man è il mio supereroe preferito. Mary Jane era il mio personaggio preferito da bambina. Quindi, quando ho ottenuto la parte, ho pensato: ‘Che emozione!’. Abbiamo girato circa tre scene insieme, io e Andrew Garfield. E poi, circa un anno dopo, mi hanno detto: ‘Quindi, non sei più nel film’. E io ho pensato: ‘Cosa? Cosa intendete?’

Mi risposero: ‘Abbiamo introdotto molti nuovi personaggi in quest’ultimo film, e aspetteremo che Emma Stone… qualunque cosa succeda tra lei e Andrew. Dicevano: ‘Aspettiamo che muoia, e poi introdurremo Mary Jane’, il che aveva senso. Ma poi quel film non è stato realizzato. Pensavano che sarebbe stato strano introdurre un nuovo interesse sentimentale. Beh, almeno così mi hanno detto, ma chi può dire qual è la verità? Potrei anche essere stata pessima, e loro devono avere anche pensato: ‘Non possiamo fare questo’.

Nel 2021, lo ricordiamo, furono diffuse alcune foto inedite dietro le quinte riguardanti le sequenze girate dalla Woodley all’epoca accanto a Andrew Garfield.