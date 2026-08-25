Paul Bettany: “VisionQuest vede l’eroe Marvel tenere il mondo reale a distanza”

Intervistato da Empire Magazine, lo showrunner Terry Matalas ha parlato di VisionQuest, la nuova serie Disney Plus che vede il ritorno di Visione dopo gli eventi narrati in WandaVision. Matalas ha sottolineato come lo show sarà uno sguardo completo a un eroe in crisi di identità e alla ricerca di sè stesso.

Questa è la prima volta che vediamo Visione guidare la narrazione e capire chi è, chi pensa di essere stato – ha dichiarato -Assistiamo a una crisi d’identità di questo personaggio. È un po’ il film di Visione, se vogliamo. Credo che, in definitiva, ciò che Visione sta vivendo siano cose che tutti noi viviamo e con cui abbiamo a che fare. Traumi, difficoltà nelle relazioni, come reagiamo all’esperienza dell’amore o alla sua assenza. È strano che una serie su un’intelligenza artificiale sia la più umana di tutte.

Questa crisi prevede che Visione si rifugi in una realtà virtuale interna, dove personaggi quali Ultron, EDITH e altri assumono una forma di avatar umani.