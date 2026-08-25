Paul Bettany: “VisionQuest vede l’eroe Marvel tenere il mondo reale a distanza”

25 Agosto 2026
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L'attore parla della serie Disney Plus che segna il suo ritorno nel MCU.
Visionquest

Intervistato da Empire Magazine, lo showrunner Terry Matalas ha parlato di VisionQuest, la nuova serie Disney Plus che vede il ritorno di Visione dopo gli eventi narrati in WandaVision. Matalas ha sottolineato come lo show sarà uno sguardo completo a un eroe in crisi di identità e alla ricerca di sè stesso.

Questa è la prima volta che vediamo Visione guidare la narrazione e capire chi è, chi pensa di essere stato – ha dichiarato -Assistiamo a una crisi d’identità di questo personaggio. È un po’ il film di Visione, se vogliamo. Credo che, in definitiva, ciò che Visione sta vivendo siano cose che tutti noi viviamo e con cui abbiamo a che fare. Traumi, difficoltà nelle relazioni, come reagiamo all’esperienza dell’amore o alla sua assenza. È strano che una serie su un’intelligenza artificiale sia la più umana di tutte.

Questa crisi prevede che Visione si rifugi in una realtà virtuale interna, dove personaggi quali Ultron, EDITH e altri assumono una forma di avatar umani.

Sono lì per aiutarlo – ha spiegato il protagonista Paul Bettany – Sta cercando di muoversi nel mondo in modo graduale, e poi di notte scarica questi dati e discute degli eventi che gli sono accaduti con queste diverse Intelligenze Artificiali, che hanno caratteristiche diverse e lo aiutano a comprendere qualità e abilità differenti. Ma la usa anche come scusa per mantenere il mondo e se stesso a distanza. E ovviamente, gli eventi cospirano per trascinarlo effettivamente nel mondo reale.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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