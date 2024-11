Rusty Dogs candidato al Premio Attilio Micheluzzi come “Miglior blog o webcomic”

Comunicato Stampa

Rusty Dogs è candidato per la quarta volta consecutiva al Premio Attilio Micheluzzi del Comicon di Napoli nella categoria “Miglior blog o webcomic”.

I premi, relativi alle opere pubblicate nel corso dell’anno 2012, saranno assegnati nel corso della prossima edizione del Comicon, che si terrà a Napoli dal 25 al 28 Aprile prossimi.

Ecco tutte le nomination: www.comicon.it

Il fumetto

Rusty Dogs è un blog (www.rustydogs.com) che raccoglie storie brevi a fumetti scritte da Emiliano Longobardi e disegnate da più di quaranta disegnatori italiani attualmente a lavoro con alcuni dei più importanti Editori nazionali e stranieri. Il genere delle storie è il crime-noir e ognuna di loro sarà leggibile indipendentemente dalle altre, pur essendo tutte collegate da vincoli più o meno forti. Rusty Dogs è stato finalista ai ComicUS prize 2010 e 2012 e al premio Micheluzzi 2010 e 2011 (Napoli Comicon) nella categoria “miglior webcomic”.

Finora sono state pubblicate le prime ventidue storie, scritte tutte da Emiliano Longobardi e disegnate da Andrea Del Campo (la prima, Next door to paradise), Werther Dell’Edera (Prima che Dio fosse amore), Claudio Stassi (Revolving rules), Michele Duch (Il perché delle cose), Lelio Bonaccorso (La paura del buio), Giuliano Giunta (Rusty bay), Michele Benevento (Winter interior), Riccardo Torti (Saya no uchi de katsu), Joachim Tilloca (Subjective values), Alberto Massaggia (Dogs Years), Andrea Gadaldi (Fango intorno), Francesco Mortarino (Legàmi), Antonio Lucchi (Fine pioggia), Luca Claretti (Bullets in the wall), Antonio Sarchione (Chloe è morta), Guido Nieddu (Three dogs at night), Giacomo Bevilacqua (Sarò i tuoi vermi), Lorenzo Palloni (Qualcosa per te), Massimo Dall’Oglio (Inugami), Simone Guglielmini (MacGuffin), Marco Soldi (La giusta distanza) e Jacopo Vecchio (Jazz & Legs).

Lo sceneggiatore

Emiliano Longobardi, sassarese, esordisce nel 1999 con l’albo Xiola – Primo sangue (Liberty), scritto insieme ad Antonio Solinas e disegnato da Werther Dell’Edera. Dopo sette anni dedicati alla critica e all’informazione fumettistica con Rorschach.it e Comicscode.net, riprende nel 2006 l’attività di sceneggiatore. È presente sui primi tre numeri di Mono (Tunuè, disegni di Werther Dell’Edera, Elena Casagrande e Gianfranco Giardina), ha pubblicato una short su Donnell&Grace – Bluelights (IDEAcomics, disegni di Massimo Dall’Oglio) ed è fra gli autori di Killer Elite n.2 (Bottero Edizioni, disegni di Gianfranco Giardina e Andrea Del Campo). Il suo blog è raggiungibile all’indirizzo: emilianolongobardi.blogspot.com

Tutti i disegnatori

Fabiano Ambu, Paolo Armitano, Antonello Becciu, Michele Benevento, Giacomo Bevilacqua, Lelio Bonaccorso, Elia Bonetti, Riccardo Burchielli, Matteo Bussola, Giancarlo Caracuzzo, Raul Cestaro, Luca Claretti, Massimo Dall’Oglio, Davide De Cubellis, Andrea Del Campo, Werther Dell’Edera, Michele Duch, Antonio Fuso, Andrea Gadaldi, Pier Gallo, Davide Gianfelice, Gianfranco Giardina, Giuliano Giunta, Simone Guglielmini, Giuseppe Marinello, Alex Massacci, Alberto Massaggia, Francesco Mortarino, Guido Nieddu, Lorenzo Palloni, Giuseppe Palumbo, Davide Pascutti, Rossano Piccioni, Giorgio Pontrelli, Paolo Raffaelli, Maurizio Ribichini, Andrea Rossetto, Armando Rossi, Lorenzo Ruggiero, Antonio Sarchione, Marco Soldi, Cristiano Spadoni, Claudio Stassi, Joachim Tilloca, Riccardo Torti e Jacopo Vecchio.

www.rustydogs.com