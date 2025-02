Dr. Brain chiude le fila della sua indagine.

Con questo secondo volume, si chiude la prima stagione di Dr. Brain, webtoon coreano trasposto in serie tv e proposto in versione cartacea da ReNoir nella sua collana Gaijin.

La storia mantiene le caratteristiche del volume precedente: il tratto del suo autore, Hong Jacga, a sua volta mantiene l’essenzialità, l’aspirazione realistica e l’utilizzo di soluzioni semplici e molto efficaci nel creare atmosfere e nel lavoro di costruzione delle metafore visive legate al tema degli affetti e alla relazione con i ricordi estranei del protagonista Sewon. Pur perseguendo le componenti tra lo sci-fi e il metafisico lanciate dai presupposti della storia, la tecnologia sviluppata da Sewon per poter appropriarsi dei ricordi delle persone appena morte, questa seconda parte accentua di più le sue componenti noir e investigative.

L’indagine, che comprende tra i vari delitti anche l’omicidio di Aaron, l’investigatore la cui personalità è ormai parte della mente di Sewon, inizia a dipanare uno scenario più complesso del previsto, ma soprattutto più pericoloso per lo stesso scienziato e per la detective Melanie con cui sta collaborando.

Interessante confrontare l’originale fumettistico con quanto realizzato nella miniserie live action, distribuita nel 2021 anche in Italia da Apple tv+. Nel fumetto Sewon mantiene le caratteristiche di una persona Asperger su cui impattano gli effetti dei ricordi che assorbe e che si mescolano ai suoi. L’effetto tende ad alterarne in parte alcuni tratti caratteriali, ma fondamentalmente lo lascia comunque un personaggio schivo, che mantiene una certa distanza dagli altri, spesso passivo o in grande difficoltà nel prendere l’iniziativa, lasciandosi trascinare dagli eventi.

Nella sua versione trasposta, Sewon diventa un personaggio estremamente attivo, motore delle azioni e pronto a correre molti rischi al di fuori di quelli legati agli esperimenti di fusione mentale. È un eroe molto vicino ai canoni dell’action e soprattutto meno solido e credibile: ha sempre le intuizioni giuste ed è sempre lui a guidare le scene e gli altri personaggi – che di fatto vengono tutti depotenziati e trasformati in gregari. Il Sewon interpretato dall’attore Lee Sun-kyun diventa di fatto molto distante – e molto meno interessante e originale – della sua versione originaria.

Anche la storia si piega a questa trasformazione del personaggio. Nel fumetto, Sewon si trova al centro della complessa indagine quasi per caso: sono i ricordi che assorbe che lo portano a sfruttare lo strumento da lui creato per risolvere casi di omicidio. La serie televisiva invece decide drasticamente di rendere tutto pesantemente più personale. Al personaggio vengono affibbiati una moglie e un figlio e l’indagine alla base dei due volumi qui diventa connessa in maniera diretta alla sua storia. La salvezza del figlio diventa il motore del suo coinvolgimento e l’indagine e la catena di omicidi appare immediatamente connessa alla sua storia passata e persino alle ragioni della sua stessa ricerca.

La serie tv si conclude poi mettendo in scena un villain al limite dello “scienziato pazzo” e mosso da motivazioni inflazionate e un po’ forzate. Il secondo volume del fumetto invece chiude la storia con una risoluzione più in linea con la sua natura più concreta e crime, senza lasciare particolari aperture a un seguito, anche se il fatto che l’editore la presenti come “Stagione 1” lascia intendere possibili nuovi sviluppi.

Il fumetto di Dr. Brain è un noir con alcuni elementi che ne innestano un’atmosfera dark e inquietante e che sfrutta elementi sci-fi per riflessioni sulla natura umana e quella dei suoi ricordi, costruendo un’interessante variante del canonico thriller poliziesco, con personaggi solidi e che l’autore è capace di delineare e definire in pochi dialoghi. La serie tv ne prende il plot e lo rielabora in un thriller più classico, forzato e con personaggi molto più bidimensionali e pretestuosi e dove le componenti più metafisiche diventano il mero pretesto per alcune sequenze oniriche in CGI, magari interessanti ma anche un po’ posticce.

Abbiamo parlato di:

Dr Brain #2

Hong Jacga

Traduzione di Gloria Romano

ReNoir Comics, 2024

256 pagine, brossurato, colore – 14,90 €

ISBN: 9791256040117