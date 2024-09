Rapalloonia 2024: nel segno di Carl Barks, ospita Don Rosa

Comunicato stampa

Si terrà a Villa Queirolo Sabato 28 e Domenica 29 settembre il weekend inaugurale di Rapalloonia 2024, che quest’anno si preannuncia come un’edizione davvero speciale, con una mostra e un ospite di rilevanza internazionale.

Il 2 luglio 1994 Carl Barks, tra i massimi maestri del fumetto di tutti i tempi, creatore di Zio Paperone e delle più celebri e amate storie dei paperi Disney, passò una giornata straordinaria e indimenticabile a Rapallo, ospite di “Ugiancu” e degli storici autori della scuola locale Luciano Bottaro e Carlo Chendi.

Trent’anni dopo per ricordare quell’evento eccezionale sarà presentata una mostra (aperta fino al 6 ottobre) che per la prima volta in Italia espone alcune delle rarissime tavole originali sopravvissute di storie celebri di Barks, insieme a bozzetti, matite, litografie, dipinti e materiali originali dell’Uomo dei Paperi. In mostra anche le tavole dei più importanti autori che hanno seguito il suo lavoro in modo diretto, completando i progetti interrotti dopo la sua scomparsa (nel 2000) o riprendendo le sue storie e il suo stile. Tra questi il più noto e riconosciuto come erede di Barks è Don Rosa, cartoonist di Louisville, Kentucky, che sarà l’ospite davvero speciale di questa edizione, in un evocativo passaggio del testimone, riportando a Rapallo il massimo autore americano dei paperi disneyani vivente.



Don Rosa ha studiato nei dettagli il lavoro di Barks e pubblicato in tutto il mondo molte storie dedicate principalmente a Zio Paperone e ai suoi nipoti. Il suo capolavoro è la Saga di Paperon De’ Paperoni, che gli è valsa un Premio Eisner, pubblicata in dodici capitoli tra il 1992 e il 1994, in cui racconta la biografia di Paperone dall’infanzia al 1947, anno dell’esordio del personaggio creato da Barks. Come ogni edizione Rapalloonia ospiterà anche decine di altri autori che incontreranno il pubblico per firme e sketch e parteciperanno a incontri nella sala dedicata in Villa. Presentazioni di libri, conferenze e un’intervista esclusiva a Don sul suo lavoro e sul rapporto con Carl Barks. Sabato sera si terrà presso il “Ristorante Ugiancu” la storica Cena dei Cartoonist con l’assegnazione dell’ambito Premio Ugiancu, giunto alla 31ma edizione.

Il manifesto di Rapalloonia 2024 è stato commissionato a Giulio Rincione, tra i più interessanti nuovi artisti della scena fumettistica italiana.