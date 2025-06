Rachel Brosnahan su Lois Lane: “Non una donzella in pericolo, ma un’eroina moderna”

In una lunga intervista concessa a S Magazine, l’attrice Rachel Brosnahan ha avuto modo di parlare di Lois Lane, da lei interpretata nell’atteso Superman di James Gunn, in uscita a luglio.

È uno dei personaggi che si è evoluto di più nella storia dei fumetti, si è trasformata da damigella in pericolo in una moderna potenza investigativa – aggiungendo inoltre che la sua versione promette di essere – acuta, potente ed emotivamente stratificata: un’eroina moderna che sa farsi valere in un mondo di supereroi e cattivi.

Per catturare in modo autentico la spinta giornalistica del personaggio, Brosnahan ha intervistato giornalisti reali, scoprendo un DNA comune con il suo personaggio.

Siamo molto simili sotto molti aspetti. Capisco la sua passione, la sua determinazione e il suo sentirsi motivata dalla parola ‘no’.

L’attrice ha inoltre evidenziato come questo ruolo arrivi in un momento molto importante per la sua carriera.