Rachel Brosnahan: “Per il ruolo di Lois Lane ho letto molti fumetti”

Intervistata da Natural Diamonds, l’attrice Rachel Brosnahan, che in Superman interpreta il ruolo di Lois Lane, ha spiegato come si è preparata per impersonare l’iconica giornalista e interesse sentimentale dell’eroe DC Comics.

Ho letto un sacco di fumetti! Lois è un personaggio così interessante perché è quella che si è trasformata di più nel tempo. Mantiene quel nucleo nell’essere affamata, ambiziosa, determinata, volitiva e implacabile nella sua ricerca della verità. Ma il suo aspetto è cambiato così tanto, così come il modo in cui interagisce con Clark e Superman. Anche se al centro c’è sempre una storia d’amore, si è evoluta così tanto nel tempo.

Ho parlato molto con il regista, James Gunn, di chi fosse questa versione di Lois, di come rendere omaggio a coloro che sono venute prima e di cosa potrebbe essere diverso in lei in questo mondo. Abbiamo parlato molto dello stato attuale del giornalismo e di cosa significhi essere qualcuno nel mondo di oggi ed essere un giornalista della carta stampata, che sta lottando per l’integrità del giornalismo cartaceo, che crede intrinsecamente nel suo valore e di come potrebbe apparire.

James ha parlato molto del valore di Lois come giornalista e del desiderio di onorare quella parte della sua storia originale in un modo che ho apprezzato: desiderando che fosse qualcuno a cui le giovani donne potessero guardare. Il giornalismo è forse ora più importante che mai; la stampa libera e corretta è potenzialmente più importante di quanto non lo sia mai stata nella storia del nostro paese. È potente vedere qualcuno come Lois e come Clark alla ricerca della verità, e usare la loro piattaforma, il loro potere e il loro privilegio per perseguirla senza sosta.

Ho parlato con un pò di giornalisti di diversa estrazione per capire cosa potrebbe significare essere nei loro panni. C’erano così tante cose che non capivo su come si svolge la loro giornata e che tipo di persone sono quelle che crescono per diventare giornalisti.