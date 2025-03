Raccontare il tumore: un diario a fumetti di Kanjano

Kanjano, nome d’arte di Giuliano Cangiano, da vent’anni nel mondo del fumetto, dell’illustrazione e dell’animazione, sta affrontando in questo momento della sua vita un evento come quello della malattia. E per affrontarlo ha intrapreso un suo diario a fumetti, aperiodico, del suo tumore. Un progetto non progettato che racconta la sua esperienza personale con il cancro, un percorso iniziato la scorsa estate e, fatalmente, ancora in corso.

Nato come una terapia personale, per guardare da fuori ciò che gli stava capitando e prenderne le distanze, presto comprende che la sua opera poteva essere condivisione, testimoniando la sua vicenda perché il Tumore fosse

tirato fuori, dissepolto, dallo status di “fatto privato, fatalità, condanna, tabù” che si è indebitamente ritagliato. Appartiene a troppi per non essere raccontato, razionalizzato a anche preso in giro come un personaggio qualunque delle nostre esistenze.

Tutti gli episodi sono distribuiti gratuitamente sui canali social dell’autore, attraverso una newsletter su Substack e, in PDF, sul sito di Altrinformazione.

Questo è il link alla newsletter su Substack: kanjano.substack.com

I primi quattro episodi sono raggiungibili ai seguenti link:

Episodio 1: Fuoco amico www.instagram.com/p/DBfljplNjyG/

Episodio 2: La Diagnosi www.instagram.com/p/DCEJ3QstcpQ/

Episodio 3: Il proprio Cancro nelle vite degli altri www.instagram.com/p/DDoxqV8ta2U/

Episodio 4: Il Monorchide e il seminoma www.instagram.com/p/DE1YLGft1fh/

Episodio 5: Chemioterapia www.instagram.com/p/DGfE29Vs3NW/

È attiva anche una raccolta fondi dal basso per autofinanziare il fumetto e per compensare i problemi lavorativi causati dal tumore e dalle cure che ne conseguono. Il crowdfunding andrà avanti finché l’autore non sarò uscito dal percorso di cura e finché il fumetto non sarà completo e rappresenta un modo pratico ed efficace per sostenere l’iniziativa.

Il mercato del lavoro ti vuole performante, il tumore no. Soprattutto se sei un libero professionista e se ogni giornata si basa sulla tua capacità di essere sul campo, affrontare progetti nuovi, immergerti e integrarti nella produzione e nella vendita dei tuoi servizi. Le giornate buone diventano un bene sempre più raro e prezioso, particolarmente nei periodi più intensi di terapia e cura.

Questo è il link al crowdfunding su GofundMe: gofund.me/624e7837

Il sito dell’autore è: kanjano.org