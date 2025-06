Prime stime Box Office USA per Superman e i Fantastici Quattro

Secondo quanto riportato da BoxOfficeTheory, in seguito alle prevendite dei biglietti in USA, che già si sono contraddistinte per numeri record, I Fantastici Quattro -Gli Inizi debutterà con un incasso al botteghino USA tra i 125 e i 155 milioni di dollari.

Questa è la cifra più alta mai raggiunta da un adattamento cinematografico sul quartetto della Casa delle Idee, in quanto le precedenti incarnazioni targate Fox incassarono rispettivamente 56 milioni (Fantastic Four del 2005) e 58 milioni (I Fantastici Quattro e Silver Surfer del 2007), senza contare il film del 2015 che incassò appena 25 milioni di dollari.

Per quanto riguarda invece Superman, la pellicola DC Studios veleggia verso un debutto superiore al film Marvel, tra i 140 e i 185 milioni di dollari. In questo caso bisogna però sottolineare che il film sull’uomo d’acciaio ha iniziato le prevendite in maniera più ravvicinata rispetto alla sua uscita nelle sale.