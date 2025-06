I Fantastici Quattro – Gli Inizi: in USA prevendite da record dei biglietti

La pellicola Marvel Studios I Fantastici Quattro – Gli Inizi, le cui prevendite dei biglietti sono iniziate ieri negli Stati Uniti, ha superato tutti i titoli del 2025 nel primo giorno, tra cui Minecraft, Lilo & Stitch, Mission: Impossible – The Final Reckoning e Jurassic World: Rebirth.

I Fantastici Quattro – Gli Inizi segna un nuovo entusiasmante capitolo per uno dei team più iconici della Marvel – ha dichiarato Jerramy Hainline, vicepresidente esecutivo di Fandango, in un comunicato stampa – Le vendite anticipate dei biglietti dimostrano che i fan sono ansiosi di vedere questi personaggi reinventati per una nuova generazione.