Presentazione di  “Elementare, Matsuda! I manga polizieschi tra tradizione letteraria e cultura contemporanea”

Comunicato stampa

Quarto appuntamento per Fumetti nel chill, il ciclo di incontri della Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto dedicato ad autori, studiosi e appassionati della nona arte. L’appuntamento più rilassato e informale per chi ama le storie disegnate torna alla Casa del Popolo Il Progresso, spazio simbolo della resistenza culturale cittadina.

Venerdì 6 marzo 2026 sarà Gianluca Lamendola – padrone di casa e curatore del ciclo insieme a Davide Morena – a presentare il suo saggio “ELEMENTARE, MATSUDA! I manga polizieschi tra tradizione letteraria e cultura contemporanea”.

Seguendo la distanza – geografica, culturale e temporale – tra Arthur Conan Doylee Gosho Aoyama, tra Sherlock Holmes e Detective Conan, l’intervento proporrà un’indagine sugli aspetti significativi del Giallo e sulla loro assimilazione nei registri del manga. Lo studio mette in evidenza l’esistenza di un modello narrativo unitario che collega la detective story occidentale al suiri manga giapponese. Si parte sempre da quella domanda che il ritrovamento di un corpo senza vita suscita nei personaggi e nel lettore, fino alla soluzione esaustiva rivelata dal detective.

Attraverso un percorso che intreccia tradizione letteraria e cultura pop contemporanea, Lamendola analizzerà i meccanismi, i topoi e le strutture del racconto investigativo, mostrando come il fumetto giapponese abbia rielaborato e trasformato l’eredità del romanzo Giallo inglese, adattandolo a nuovi immaginari e a nuovi pubblici.

Il saggio si inserisce in un più ampio lavoro di ricerca sui rapporti tra fumetto e letteratura, con particolare attenzione ai linguaggi seriali e alle forme della narrazione di genere.

L’incontro si terrà, come di consueto, nel contesto informale e conviviale de Il Progresso. Gli appuntamenti di Fumetti nel chill si svolgono in orario preserale, dalle 19.00 alle 20.30, prima dei concerti nazionali e internazionali organizzati dall’associazione La Chute che animano il circolo ogni venerdì

Grazie alle iniziative del BLIFF! (Biblioteca del Libro Illustrato e del Fumetto) e delle altre realtà attive negli spazi del circolo, la Casa del Popolo Il Progresso si conferma come una delle realtà più dinamiche del panorama culturale toscano riuscendo a coniugare approfondimento, divulgazione e socialità.

Ingresso gratuito riservato ai soci Arci

Casa del Popolo Il Progresso – Via Vittorio Emanuele II 135, Firenze

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI

(in via di aggiornamento)

INFO

www.bliff.it

posta@bliff.it