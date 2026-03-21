Powers: in lavorazione serie animata su Netflix

21 Marzo 2026
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Il fumetto di Bendis e Oeming torna sul piccolo schermo in una versione animata.
Powers

The Hollywood Reporter informa che la piattaforma di streaming Netflix ha messo in lavorazione una serie animata per adulti basata su Powers, la serie a fumetti indipendente di Brian Michael Bendis e Michael Avon Oeming pubblicata da Dark Horse.

Il progetto vedrà nel ruolo di produttori esecutivi Keith Goldberg e Chris Tongue di Dark Horse Entertainment, con Bendis e Oeming entrambi coinvolti. Il primo sta scrivendo la sceneggiatura dell’episodio pilota, mentre il secondo partecipa allo sviluppo visivo dello show.

Powers segue le vicende di due detective della polizia di Chicago, Christian Walker e Deena Pilgrim, che lavorano a casi di omicidio che coinvolgono l’uso di superpoteri.

Il fumetto ha già avuto un adattamento televisivo in live-action nel 2016 per Playstation Network con protagonisti gli attori Sharlto Copley e Susan Heyward, che comunque non ricevette una grande accoglienza.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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