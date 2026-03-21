Powers: in lavorazione serie animata su Netflix

The Hollywood Reporter informa che la piattaforma di streaming Netflix ha messo in lavorazione una serie animata per adulti basata su Powers, la serie a fumetti indipendente di Brian Michael Bendis e Michael Avon Oeming pubblicata da Dark Horse.
Il progetto vedrà nel ruolo di produttori esecutivi Keith Goldberg e Chris Tongue di Dark Horse Entertainment, con Bendis e Oeming entrambi coinvolti. Il primo sta scrivendo la sceneggiatura dell’episodio pilota, mentre il secondo partecipa allo sviluppo visivo dello show.
Powers segue le vicende di due detective della polizia di Chicago, Christian Walker e Deena Pilgrim, che lavorano a casi di omicidio che coinvolgono l’uso di superpoteri.
Il fumetto ha già avuto un adattamento televisivo in live-action nel 2016 per Playstation Network con protagonisti gli attori Sharlto Copley e Susan Heyward, che comunque non ricevette una grande accoglienza.