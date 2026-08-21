Paul Jenkins ritorna alle origini di Wolverine

Per celebrare i 25 anni dall’uscita di Wolverine: Origin, che svelò a milioni di lettori le origini segrete dell’artigliato mutante canadese, lo sceneggiatore Paul Jenkins tornerà ad occuparsi del famoso mutante a dicembre con Wolverine: Origin III – The Dark Age, miniserie di cinque numeri che racconterà una storia psicologicamente intensa e straziante il cui intento sarà quello di addentrarsi nel funzionamento della mente e dei ricordi di Logan, esplorando come una traumatica esperienza negli anni ’50 abbia plasmato l’uomo e il mutante oggi conosciuto come Wolverine.
Jenkins sarà affiancato ai disegni da Cafu, mentre Wes Bart si occuperà delle cover.