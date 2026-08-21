Paul Jenkins ritorna alle origini di Wolverine

21 Agosto 2026
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Lo sceneggiatore torna a occuparsi del passato di Logan in una nuova serie limitata.
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Per celebrare i 25 anni dall’uscita di Wolverine: Origin, che svelò a milioni di lettori le origini segrete dell’artigliato mutante canadese, lo sceneggiatore Paul Jenkins tornerà ad occuparsi del famoso mutante a dicembre con Wolverine: Origin III – The Dark Age, miniserie di cinque numeri che racconterà una storia psicologicamente intensa e straziante il cui intento sarà quello di addentrarsi nel funzionamento della mente e dei ricordi di Logan, esplorando come una traumatica esperienza negli anni ’50 abbia plasmato l’uomo e il mutante oggi conosciuto come Wolverine.

Jenkins sarà affiancato ai disegni da Cafu, mentre Wes Bart si occuperà delle cover.

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Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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