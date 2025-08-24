Partito il Crowdfunding per gli autori di “Earl Foureyes, giù nel multiverso”

Partito il Crowdfunding per Earl Foureyes, giù nel multiverso, il noto personaggio creato da Stefano Zattera, autore anche di questo volume insieme a un nutrito gruppo di fumettisti.

Earl Foureyes, giù nel multiverso è un opera che vuole raccontare le imprese degli alter ego del detective mutante nelle dimensioni parallele. Storie brevi scritte e disegnate da diversi autori, ma racchiuse in un unico grande affresco interdimensionale attraverso le tavole di raccordo create da Stefano Zattera, creatore del personaggio e ideatore e coordinatore del progetto.

La campagna di finanziamento è volta esclusivamente a remunerare dignitosamente gli autori per il loro prezioso contributo al progetto. Il volume ha già un editore, Barta edizioni, e un budget per le spese di produzione, ma riuscire a retribuire in maniera equa 24 autori è un impegno che anche un grosso editore avrebbe difficoltà a sostenere. Il ricavato del crowdfunding, in cui fan e sostenitori possono approfittare dei pacchetti di finanziamento per contribuire al giusto compenso per gli autori e portarsi a casa oltre al volume dei bonus unici.

Gli autori, in ordine di apparizione sono: Stefano Zattera, Charles Guthrie, Dast, Massimo Giacon, Sergio Ponchione, Alepop, Squaz, Officina Infernale, Alberto Lavoradori, Dario Arcidiacono, David Bacter, Il Clod, Denis Gatto, Laura Nomisake e Annalisa Trapani, Nicola Stradiotto, Elena rapa, Lorenzo Mo, Pablo Cammello, Ivan Hurricane, Massimo Perissinotto, Miguel Angel Martin, Marco Galli, Maurizio Ercole, Lise e Talami.

IL LINK PER PARTECIPARE AL CROWDFUNDING: https://www.produzionidalbasso.com/project/earl-foureyes-giu-nel-multiverso-2/