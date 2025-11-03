One Piece: Cole Escola nel cast, sarà Bon Clay

Deadline informa che l’attore e cantante Cole Escola, noto per la commedia teatrale Oh, Mary!, è entrato nel cast della terza stagione di One Piece, l’adattamento live-action targato Netflix del famoso manga.
L’attore interpreterà il ruolo di Bon Clay, che utilizza il potere del frutto Clone-Clone per impersonare altri individui e descritto come un maestro della performance tanto pericoloso quanto abbagliante.
La produzione della terza stagione inizierà verso la fine dell’anno a Capetown (Sudafrica).