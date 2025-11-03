One Piece: Cole Escola nel cast, sarà Bon Clay

3 Novembre 2025
di
L'attore e cantante entra nel cast della terza stagione dello serie Netflix.
Colescola

Deadline informa che l’attore e cantante Cole Escola, noto per la commedia teatrale Oh, Mary!, è entrato nel cast della terza stagione di One Piece, l’adattamento live-action targato Netflix del famoso manga.

L’attore interpreterà il ruolo di Bon Clay, che utilizza il potere del frutto Clone-Clone per impersonare altri individui e descritto come un maestro della performance tanto pericoloso quanto abbagliante.

La produzione della terza stagione inizierà verso la fine dell’anno a Capetown (Sudafrica).

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

