“Old Man” Dragonero fa il bis sulle tracce di Elara

Con La ragazza e il dragone Luca Enoch, assistito ai disegni da Denis Medri, Gero Grassi e Alessio Moroni, torna a raccontare di “nonno” Ian. L’ottuagenario Dragonero ha esordito in Sulla pista dei ricordi e ha proseguito la sua avventura ne La rotta invisibile e Un mondo senza sole. La linea narrativa ha per cardine la ricerca della figlia di Dragonero, Elara, dispersa nel Mondo Cavo.

Il vecchio Ian è immerso nei propri pensieri marinareschi quando riappare la ragazza col dragone: è Andhira, sua nipote, figlia di Elara, incontrata nel precedente albo bis. È l’innesco di un’avventura che porta non solo a scoprire i veri antagonisti della saga estiva ma anche a ricostruire, in parte, le gesta di Elara dopo la scomparsa dall’Erondàr. La trama è però focalizzata su Andhira, che tesse un nuovo rapporto con un nonno di cui aveva solo sentito parlare. Le implicazioni emotive sono inevitabili e la nipote si dimostra una forza giovane, fresca ma al tempo stesso segnata da un passato oscuro che lei stessa vuole conoscere.

La ragazza e il dragone conferma il fascino di quello che si può ormai considerare lo spin-off Old Man Ian. Enoch è un maestro nel creare universi narrativi complessi e godibili, anche se deve raccontarli con storie che escono a un anno di distanza l’una dall’altra. Dopo il corposo world building e la caratterizzazione della ciurma di nipoti, nell’ultimo capitolo costruisce i personaggi di Andhira ed Elara attraverso atteggiamenti, background, fatal flaw e dialoghi, ad esempio quello della figlia di Ian con Alanera che sottolinea l’ironia e le peculiarità caratteriali della stessa: entrambe risultano protagoniste di spessore notevole, profonde, sfaccettate, per certi versi imprevedibili e del tutto credibili.

I tre disegnatori sono accomunati da un segno volto a risaltare il bianco, che ha spesso il predominio sulle chine. La scelta ha lo scopo narrativo di interpretare un lungo ciclo di luce nel Mondo Cavo, rappresentato con linee nere a volte solo accennate e sottilissime, come a tavola 63, per un effetto di grande impatto che fa quasi sparire i personaggi nella luce. Notevoli alcune sequenze, come la caduta di Elara da tavola 15 a tavola 22.

Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #33 bis (#146 bis) – La ragazza e il dragone

Luca Enoch, Denis Medri, Gero Grassi, Alessio Moroni

Sergio Bonelli Editore, agosto 2025

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 5,80 €

ISSN: 977261194000650030