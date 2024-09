L’anziano Dragonero torna nel Mondo Cavo sulle tracce di Elara

Mirãj, Kénkén, Letmhòr e il resto della ciurma che circonda la versione “nonno” di Ian Aranill, tornano in Un mondo senza sole, albo bis di Dragonero per l’estate 2024. La storia si pone in diretta continuità con La rotta invisibile (entrambe sono scritte da Luca Enoch), il bis del 2023 nel quale Ian e i suoi presunti nipoti avevano raggiunto l’ingresso del leggendario Mondo Cavo a bordo della loro nave volante.

Nel secondo episodio del mini ciclo riservato agli speciali estivi, l’ottuagenario Dragonero guida la sua truppa sgangherata ma dalle mille risorse fra luce e oscurità, isole volanti, nuove amicizie e incontri misteriosi. L’avventura prosegue sulle tracce di Elara, figlia di Ian la cui presenza nel Mondo Cavo è tutta da svelare, anche se si innesta nel racconto della sua infanzia finora abbozzato sulla serie regolare e offre un indizio prepotente su un futuro da scoprire.



Enoch, spietatamente ironico sulla vetustà del suo protagonista, crea una narrazione affascinante mischiandola a un coinvolgente lavoro di word building. Racconta dettagli tecnici di navigazione, approfondisce questioni geografiche, morfologiche, fisiche (come i particolari cicli giorno/notte) e magiche di un Mondo Cavo che, per la qualità con il quale è presentato in un solo albo, potrebbe tranquillamente ospitare una serie spinoff di Dragonero. Lo sceneggiatore dimostra una competenza, una confidenza e un’ispirazione legata al genere fantasy unica: usa draghi e magia, crea linguaggi, società, leggendee abitudini in modo credibile e mai forzato, costruendo intorno al lettore una realtà profonda e articolata in cui ci si può perdere, anzi si desidera farlo per scoprire altre caratteristiche, storie, personaggi.



A completare l’opera, come nel precedente bis, tre disegnatori. Alessio Cammardella, già presente nel primo episodio, Denis Medri e Alessio Moroni, ognuno all’opera su un segmento di storia con i propri segni caratteristici ma che ben si amalgamo al fine di ottenere un’interpretazione omogenea. Il trio ha in comune una grande espressività nella recitazione dei personaggi oltre a un’ottima gestione delle componenti fantasy del racconto, in primis un enorme drago nero. Splendidi campi lunghi con scenari mozzafiato, piani ravvicinati dettagliati e intensi, un pregevole lavoro stilistico sull’abbigliamento dei numerosissimi personaggi e una costruzione della tavola dinamica, confermano l’alto livello dei disegni che caratterizza la saga di Dragonero.



Abbiamo parlato di:

Dragonero Mondo oscuro #21 bis (#134 bis) – Un mondo senza sole

Luca Enoch, Alessio Cammardella, Denis Medri, Alessio Moroni

Sergio Bonelli Editore, agosto 2024

96 pagine, brossurato, bianco e nero – 4,90 €

ISSN: 977261194000640027