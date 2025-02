NPE presenta l’adattamento a fumetti di “London after midnight”

Comunicato stampa

London After Midnight è considerato una sorta di Sacro Graal del cinema perduto.

Prodotto nel 1927, rappresenta una delle collaborazioni più iconiche di Tod Browning e Lon Chaney, due individui particolarmente atipici nella Hollywood di allora. Al centro della storia, un caso inizialmente archiviato come suicidio che nasconde una inquietante verità.

Il film suscitò pareri discordanti da parte della critica ma fu un successo di pubblico, registrando un milione di dollari di incassi.

Della pellicola non ci sono state più tracce dal 1967, dopo che un incendio distrusse i magazzini della società di produzione. Da allora, il film è divenuto leggenda.

Grazie a un lungo lavoro di ricerca e la consultazione di diverse fonti, gli autori Gonzalo Oyanedel ed Enrique Alcatena hanno ricostruito la storia facendola rivivere in un fumetto: London after midnight, pubblicato da Edizioni NPE e disponibile in libreria dal 21 febbraio 2025.

Una ricostruzione e trasposizione a firma di due talenti della Nona Arte, che prova a offrire al lettore un’esperienza quanto più vicina all’originale. Il volume è arricchito da una prefazione scritta da Roberto Barreiro.

London after midnight

Gonzalo Oyanedel, Enrique Alcatena

Traduzione di Alice Piccone

Edizioni NPE, 2025

64 pagine, cartonato, bianco e nero – 17,90 €

ISBN: 9788836272815