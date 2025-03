NPE presenta “I promessi sposi” a fumetti di Milani e Micheluzzi

Comunicato stampa

«Tra questa gente che soffre e muore, vi sono uomini di coraggio e di pietà.»

Quello de I promessi sposi è il romanzo storico più celebre della letteratura italiana. Nato dal genio di Alessandro Manzoni, mette in luce il rapporto tra umili e potenti, in un intreccio di episodi reali e storie di personaggi fittizi.

La popolarità e l’interesse per l’opera hanno portato a numerose riletture, dal teatro al cinema, passando per l’illustrazione.

Negli anni Ottanta del XX secolo, Attilio Micheluzzi ne realizzò un adattamento a fumetti, coadiuvato dalla sceneggiatura di Mino Milani.

È attraverso gli occhi di Padre Cristoforo, L’Innominato e Don Rodrigo, che i due autori ripercorrono le famose vicende di Renzo e Lucia, riflettendo la natura di romanzo corale dell’originale.

Pubblicata originariamente in tre numeri de Il Messaggero dei Ragazzi nel 1981, questa trasposizione a fumetti è ora raccolta in un unico volume cartonato a colori pubblicato da Edizioni NPE, in libreria dal 21 marzo 2025, arricchito da una introduzione di Loris Cantarelli, che si aggiunge alla collana Attilio Micheluzzi arrivata al quindicesimo volume, che vede la casa editrice impegnata nel recupero e la riproposta in libreria dell’intera produzione del maestro.

I promessi sposi

Mino Milani, Attilio Micheluzzi

Edizioni NPE, 2025

88 pagine, cartonato, colori – 19,90 €

ISBN: 9788836272563