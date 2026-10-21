Le novità e gli autori Eris Edizioni per Lucca Comics and Games 2026

Le novita Eris Edizioni per Lucca Comics and Games 2026

La vera storia di San Nicola di Thierry Van Hasselt

Acclamata opera di straordinaria potenza visiva e politica del maestro del fumetto belga. Lontano dalle atmosfere rassicuranti del Natale, il fumetto prende spunto da una delle leggende più cruente legate alla figura di San Nicola, che ha ispirato la figura di Babbo Natale. In un mondo sfigurato dal collasso ecologico e dalle disuguaglianze sociali, che si accanisce sui più piccoli e deboli, San Nicola si trasforma in una gioiosa furia vendicativa, mettendosi alla guida di una banda di bambini salvati dalle voraci fauci di politici e capitalisti.

The Cut Up Annual Zero –Generatore Analogico di Caos – Year Two Thousand Cancrena di Officina Infernale

Officina Infernale torna a scuotere le viscere, portandoci nel cuore pulsante della sottocultura, con un nuovo libro d’arte a tiratura limitata numerata di 150 copie. Una raccolta della produzione artistica del mitologico Collettivo Cancrena, attivo tra fine anni ’90 e inizio 2000, una realtà occulta dell’underground italiano più oscuro e dissacrante. L’underground dell’Underground. Questo artbook, curato da Officina Infernale che ne è stato uno dei membri fondatori, ripercorre quegli anni tra zine, locandine e materiale inedito. Uno tsunami di immagini distorte e disturbanti.

Non ho niente da dire di AlessandroRipane

In un mondo completamente muto, le persone comunicano acquistando opinioni preconfezionate, prodotte in una grande fabbrica. Frasi fatte, risposte pronte e luoghi comuni sono fabbricati in serie e trasformati in balloon tridimensionali, manufatti da portare comodamente con sé nella vita quotidiana. Il protagonista è un operaio che lavora alla catena di montaggio della fabbrica dei balloon. La sua vita precipita quando accidentalmente gli si appiccica addosso un’opinione non approvata dalla produzione. Un fumetto silent zeppo di parle: underground e pop, comico e tristissimo, surreale e spietatamente reale.

Storia della Santa Russia – Nuova edizione di Gustave Doré

Dopo lo straordinario successo, torna finalmente in libreria uno dei caposaldi perduti della storia dell’arte e del fumetto, prima ancora che esistesse il fumetto stesso. Nel 1854, Gustave Doré ripercorre un’ipotetica storia della Russia dalla sua fondazione sino all’epoca degli Zar. Il narratore, ironico e visionario, mostra regnanti stressati, inevitabilmente decapitati dai loro successori, con una fissazione inspiegabile nei confronti di Costantinopoli e assurdamente pronti a conquistare terre abitate solo da animali feroci.

Freddo cane di Salgaja

Ci sono notti che sembrano fatte per essere dimenticate. Finché non diventano impossibili da lasciarsi alle spalle. Le cose brutte non si preannunciano: arrivano mentre ti senti al sicuro, durante una serata tra amiche, un concerto, qualche birra. E quando Clara se ne accorge, è troppo tardi. Una notte per sentirsi libera diventa qualcosa oscuro, fino alle fiamme. Il tratto marcatamente underground restituisce la corporeità e l’inquietudine dei personaggi. Un esordio dalla spontaneità disarmante, in cui ritrovare pezzi di vita vissuta, che forse si preferirebbe dimenticare o magari rivendicare.

Ospiti in fiera

Come letto sopra, ci saranno Thierry Van Hasselt, Salgaja, Officina infernale e Alessandro Ripane.

In dedica troverete anche Danijel Zezelj con il suo nuovo graphic novel Guerra giusta, titolo selezionato per i premi Lucca Comics & Games 2026. Ancora i tre fantastici esordi dell’anno: Eugenia Erba con Squame, Mariagiulia Pedrotti con Clipping, Mel The Sketcher con Anatomia di me. La coppia Samuele Canestrari e Luigi Filippelli con Luna Brutalista. Passerà a trovarci anche Gina Nakhle Koller con il suo Mentre il mondo guarda.

GLI ORARI

Thierry Van Hasselt

venerdì 30: 16:00-18:00

sabato 31: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

domenica 1: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

Salgaja

mercoledì 28: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

giovedì 29: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

venerdì 30: 14:00-16:00

sabato 31: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

domenica 1: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

Officina infernale

sabato 31: 16:00-18:00

domenica 1: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

Alessandro Ripane

giovedì 29: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

venerdì 30: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

sabato 31: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

domenica 1: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

Danijel Zezelj

venerdì 30: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

sabato 31: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

domenica 1: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

Eugenia Erba

mercoledì 28: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

giovedì 29: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

venerdì 30: 14:00-16:00

sabato 31: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

domenica 1: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

Mariagiulia Pedrotti

mercoledì 28: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

giovedì 29: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

venerdì 30: 10:00-11:30

Mel The Sketcher

mercoledì 28: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

giovedì 29: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

venerdì 30: 10:00-11:30

Samuele Canestrari

venerdì 30: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

sabato 31: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

domenica 1: 10:00-11:30 / 14:00-16:00

Luigi Filippelli

venerdì 30: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

sabato 31: 11:30-13:00 / 16:00-18:00

Gina Nakhle Koller

venerdì 30: 10:00-11:30

sabato 31: 11:30-13:00

Eventi

Evento in fiera – Sabato 31 h. 9:30-10.30 presso Auditorium San Girolamo.

Anatomia di un libro: il fumetto racconta la malattia mentale. Licia Troisi incontra Mel The Sketcher