Nippon Shock presenta Ancient Warrior HANIWATT

Comunicato stampa

Un misterioso, potente essere, simile a un antico idolo, appare nella città di Nagano Zenkōji, nella prefettura di Nagano. La città

piomba nel panico mentre la creatura continua la sua marcia di distruzione, carneficina e terrore. Ma ci sono persone che avevano previsto l’arrivo di questo giorno e si stanno preparando da tempo. In una tale disperata situazione, l’unica speranza sono degli antichi guerrieri…gli Haniwatt!

Questa è la storia del continuo influsso che gli dei hanno avuto sull’umanità, e del dramma di coloro che hanno osato opporvisi.

Il successo del manga di Kenzi Taketomi ha dato vita a un progetto che vedrà la produzione, in Giappone, di un tokusatsu (live).

La cosa non deve sorprendere, lo stile del mangaka (che è autore apprezzato in patria) non è moderno e non si omologa agli stilemi attuali. È un maestro, Taketomi, che ha un suo tratto molto personale, graffiato, non preciso ma efficace, molto più vicino ai grandi maestri di fine anni ’60 / ’70 come Nagai, Ishimori e Yokoyama. E Ancient Warrior HANIWATT (che il sensei Taketomi aveva creato già in età scolare in forma embrionale), che adesso Nippon Shock Edizioni porta sul mercato librario italiano, è profondamente ispirato alle sceneggiature classiche di questi grandi maestri, con soluzioni attuali che rendono la storia affascinante e appassionante.

Ancient Warrior HANIWATT vol. 1

Kenzi Taketomi

Nippon Shock Edizioni, 2024

198 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,90 €

ISBN: 9788897286998