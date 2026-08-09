Spider-Man: Brand New Day inarrestabile al Box Office

Al suo secondo weekend di programmazione nelle sale americane e nel resto del mondo, Spider-Man: Brand New Day incassa la cifra di 145 milioni di dollari negli Stati Uniti e 381 milioni nel resto del mondo, per un totale complessivo di 1.67 miliardi di dollari.
Con 655 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti e in Canada, la pellicola ha superato il record di incassai al botteghino USA dopo 10 giorni di programmazione, e sta per diventare il primo film a raggiungere il miliardo di dollari di incasso nei soli USA, superando il record assoluto nel Nord America di Star Wars: Il risveglio della Forza, che ne incassò 936 milioni.
In Cina, il film con Tom Holland ha incassato finora 186 milioni di dollari, risultato che lo porta sulla strada di entrare nella top 10 dei film americani con i maggiori incassi di tutti i tempi nel paese asiatico.