Spider-Man: Brand New Day inarrestabile al Box Office

9 Agosto 2026
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La pellicola ormai vicina ai 2 miliardi di incasso.
Brandnewday mj spiderman

Al suo secondo weekend di programmazione nelle sale americane e nel resto del mondo, Spider-Man: Brand New Day incassa la cifra di 145 milioni di dollari negli Stati Uniti e 381 milioni nel resto del mondo, per un totale complessivo di 1.67 miliardi di dollari.

Con 655 milioni di dollari incassati negli Stati Uniti e in Canada, la pellicola ha superato il record di incassai al botteghino USA dopo 10 giorni di programmazione, e sta per diventare il primo film a raggiungere il miliardo di dollari di incasso nei soli USA, superando il record assoluto nel Nord America di Star Wars: Il risveglio della Forza, che ne incassò 936 milioni.

In Cina, il film con Tom Holland ha incassato finora 186 milioni di dollari, risultato che lo porta sulla strada di entrare nella top 10 dei film americani con i maggiori incassi di tutti i tempi nel paese asiatico.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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