Minimum Fax pubblica “Fehida”, il fumetto firmato Renzoni e Sorrentino

San Michele, Calabria, 1991. Francesco è un bambino che vuole solo giocare a Street Fighter. Luca invece desidera già diventare un capobastone. Nessuno di loro immagina che uno scherzo innocente cambierà per sempre i loro destini. Sedici anni dopo, dall'altra parte d'Europa, la faida di sangue iniziata quel giorno non si è ancora fermata e per Luca e Francesco si trasformerà in una discesa agli inferi con biglietto di sola andata.

Tommaso Renzoni e Raffaele Sorrentino ci trasportano in un mondo violento e brutale, intrecciando il passato con il presente, per raccontare una delle organizzazioni criminali più potenti e spietate al mondo.

Liberamente ispirato a fatti reali, Fehida narra com'è vivere e morire dentro una faida di 'ndrangheta, in una spirale di sangue capace di annientare i sogni, i desideri e le speranze di tutti coloro che ne fanno parte.

Tommaso Renzoni

Raffaele Sorrentino

FEHIDA

minimum fax, 2023

pp. 191, euro 20

collana Cosmica

TOMMASO RENZONI è nato a Roma nel 1988. È sceneggiatore per il cinema e la televisione. Nel 2022 ha scritto i film Margini – vincitore del Premio del pubblico alla 79°

Mostra del Cinema di Venezia – e Marcia su Roma di Mark Cousins – candidato agli European Film Awards – ed è stato il creatore di Sono Lillo, serie Amazon Original. Quando non scrive insegna Struttura e modelli delle storie all'Università La Sapienza di Roma, al master di Scrittura della IULM e alla Scuola Leo Benvenuti.

RAFFAELE SORRENTINO è nato a Salerno nel 1990 e vive a Bologna. È fumettista e illustratore, si occupa di editoria ed è stato redattore per Canicola edizioni. Il suo libro precedente è Habitat (Canemarcio 2015).

