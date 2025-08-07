Matt Shakman verso regia sequel dei Fantastici Quattro

Mentre la pellicola sul fantastico quartetto continua la sua corsa al botteghino, avendo sorpassato in patria il traguardo dei 200 milioni di dollari nonostante un inaspettato calo nel secondo weekend, arrivano le prime indiscrezioni circa un sequel.
Nella sua consueta newsletter, Jeff Sneider sottolinea di avere sentito che Matt Shakman tornerà probabilmente alla regia del secondo capitolo, che i dirigenti dei Marvel Studios ritengono avrà un successo maggiore una volta che la prima famiglia della Casa delle Idee apparirà nei due film sugli Avengers, ovvero Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.
Avengers: Doomsday, in uscita il prossimo anno per la regia dei Fratelli Russo, è attualmente in lavorazione in Inghilterra.