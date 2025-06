Marvel Studios sposta di qualche mese data uscita nuovi film Avengers

I Marvel Studios hanno annunciato nuove date di uscita per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, i due capitoli sul gruppo di eroi più potenti della Terra attualmente in lavorazione in Inghilterra.

Avengers: Doomsday uscirà ora il 18 dicembre 2026, mentre Avengers: Secret Wars arriverà nelle sale il 17 dicembre 2027.

Addetti ai lavori hanno evidenziato che questi due film sono tra i più grandi mai realizzati e che le nuove date consentiranno semplicemente di avere più tempo per realizzare una visione gigantesca. La scelta è ricaduta sul mese di dicembre, visto il successo ottenuto da pellicole come Spider-Man: No Way Home.