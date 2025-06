Variety riporta che la Disney ha annunciato l’aggiunta di un nuovo film Marvel Studios senza titolo, la cui uscita è fissata per il 15 Dicembre 2028. Si tratterebbe della quarta pellicola in sviluppo per quell’anno, con progetti già fissati per una uscita nei mesi di Febbraio, Maggio e Novembre.

Il sito di spettacolo ipotizza che potrebbe trattarsi del più volte rimandato Blade, di Black Panther 3 o addirittura del sequel di I Fantastici Quattro – Gli Inizi.