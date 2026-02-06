Marvel Comics lancia “Doomquest”, maxiserie con il Dottor Destino

Marvel Comics ha annunciato il lancio, previsto per il mese di maggio, di Doomquest, una nuova maxiserie di dieci numeri scritta da Ryan North e disegnata da Francesco Mobili, che vedrà l’iconica nemesi dei Fantastici Quattro intraprendere un viaggio nel tempo per conquistare la gloria per Latveria e la vittoria finale sul suo acerrimo nemico, Reed Richards alias Mr. Fantastic.
La maxiserie si prospetta come una fantastica avventura che porterà i lettori oltre i confini della realtà e in battaglie piene di azione.
Dell’albo saranno diffuse alcune variant cover realizzate tra gli altri da Fabrizio De Tommaso, Nic Klein, John Romita Jr., Luciano Vecchio, Ryan Stegman, Rose Besch, Alex Ross.