Marvel Comics lancia “Doomquest”, maxiserie con il Dottor Destino

6 Febbraio 2026
di
L'iconico super-criminale protagonista di un viaggio attraverso il tempo.
Doomquest (1)

Marvel Comics ha annunciato il lancio, previsto per il mese di maggio, di Doomquest, una nuova maxiserie di dieci numeri scritta da Ryan North e disegnata da Francesco Mobili, che vedrà l’iconica nemesi dei Fantastici Quattro intraprendere un viaggio nel tempo per conquistare la gloria per Latveria e la vittoria finale sul suo acerrimo nemico, Reed Richards alias Mr. Fantastic.

La maxiserie si prospetta come una fantastica avventura che porterà i lettori oltre i confini della realtà e in battaglie piene di azione.

Dell’albo saranno diffuse alcune variant cover realizzate tra gli altri da Fabrizio De Tommaso, Nic Klein, John Romita Jr., Luciano Vecchio, Ryan Stegman, Rose Besch, Alex Ross.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

Your email address will not be published.

