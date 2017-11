Super Mario Bros.: Illumination e Nintendo vicini ad accordo per film animato

The Hollywood Reporter ha confermato che Illumination Entertainment è vicina a un accordo con la Nintendo per realizzare un adattamento animato del popolare videogioco Super Mario Bros..

Il sito aggiunge che Illumination ha declinato ogni commento ufficiale sulla notizia. Il videogioco è stato già adattato in precedenza per il grande schermo, in una versione live action del 1993 interpretata da Bob Hoskins e John Leguizamo, che si rivelò un flop al botteghino e che portò la Nintendo a non concedere per alcuni anni a Hollywood il permesso di realizzare nuove pellicole sule properties della società.

Progetti recenti della illumination sono Sing, che ha incassato 634 milioni di dollari nel mondo, e Minions 2, attualmente in produzione.