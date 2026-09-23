Man of Tomorrow: Lars Eidinger entusiasta del dietro le quinte

23 Settembre 2026
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L'attore tedesco colpito positivamente dall'esperienza sul set DC Studios.
Larseidinger brainiac

In alcune dichiarazioni rilasciate all’agenzia di stampa tedesca Deutsche Presse-Agentur (DPA), l’attore Lars Eidinger, che in Man of Tomorrow ricoprirà il ruolo del villain Brainiac, ha espresso un forte entusiasmo sulla lavorazione della pellicola diretta da James Gunn, sottolineando in particolare la differenza rispetto alle produzioni tedesche.

Eidinger ha respinto con ironia il detto tedesco secondo cui tutti “cucinano con l’acqua”, aggiungendo invece “Loro cucinano con la Pepsi”. Ha poi descritto l’esperienza come un approccio al cinema totalmente diverso rispetto a quello sperimentato in precedenza in Germania e in Europa.

L’attore si detto particolarmente colpito dall’atmosfera tra il cast e la troupe. Secondo quanto riportato dall’agenzia, Eidinger ha affermato di non aver mai riscontrato lo stesso spirito di squadra in una produzione in lingua tedesca o europea, definendo il set americano estremamente collaborativo.

L’attore tedesco ha anche parlato positivamente delle interazioni con le persone coinvolte nella produzione, affermando che l’esperienza in Man of Tomorrow ha smentito lo stereotipo della superficialità americana; sottolineando di avere invece trovato i colleghi statunitensi attenti e sinceramente interessati alle persone che li circondavano.

Eidinger ha infine detto che tornare in Germania dopo le riprese è stato difficile, poiché l’esperienza è stata interamente positiva e avrebbe voluto che non finisse.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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