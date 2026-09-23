I Racconti del Giardino Incantato – Dall’8 Ottobre al Cinema

23 Settembre 2026
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Il trailer per il film in stop-motion liberamente tratto dall'opera del ceco Arnošt Goldflam.
Giardinoincantato

E’ stato diffuso il trailer del film di animazione I racconti del giardino incantato, diretto da Patrik Pašš Jr., Jean-Claude Rozec, David Súkup e Leon Vidmar, in arrivo al cinema dall’8 ottobre distribuito da Trent Film in collaborazione con Cinema dei Piccoli.

Realizzato in stop-motion attraverso una coproduzione internazionale tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Francia, il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Berlinale 2025, ha ottenuto due delle candidature più importanti agli ultimi EFA – European Film Awards nelle categorie Miglior Film e Miglior Film di animazione, oltre a conquistare il prestigioso ECFA Special Award come Miglior Film Europeo per bambini al 55° Giffoni Film Festival, ed è stato presentato a Cartoons on the Bay 2026, il Festival Internazionale dell’Animazione, della Transmedialità e delle Meta-Arti promosso da RaiCom, aggiudicandosi i premi come Miglior Film Animato e per la Miglior Regia.

Liberamente tratto dall’opera dello scrittore e drammaturgo ceco Arnošt Goldflam, il film racconta la storia di Tom, Susan e Derek, tre bambini che trascorrono una notte nella casa del nonno dopo la perdita della nonna, figura centrale della famiglia e custode delle storie che accompagnavano la loro infanzia. Per colmare il silenzio e la distanza emotiva che si è creata, Susan decide di raccogliere quella preziosa eredità inventando nuovi racconti capaci di riportare calore e immaginazione nella casa. 

Attraverso una galleria di personaggi straordinari, tra cui un gatto misterioso e gentile, un mostro meno spaventoso di quanto sembri e un uomo volante audace e poetico, “I racconti del giardino incantato” costruisce un universo gentile ed eccentrico alla Tim Burton, sospeso tra realtà e fantasia, affrontando temi profondi come l’elaborazione del lutto, la paura, la memoria e la capacità delle storie di curare le ferite emotive più profonde. 

Il risultato è un’opera che celebre la forza salvifica del racconto, attraverso una storia capace di affrontare con delicatezza temi complessi senza rinunciare alla magia e alla speranza: un film poetico, emozionante e ricco di immaginazione, che celebra il potere delle storie di custodire i ricordi, alleviare la malinconia e mantenerci vicini alle persone che amiamo, anche quando non sono più accanto a noi.

Quando Tom (4 anni), Susan (8 anni) e Derek (10 anni) tornano a far visita al nonno per la prima volta dopo la scomparsa dell’amatissima nonna, ritrovano una casa che sembra aver perso l’allegria e la magia di un tempo. Determinata a riportare un po’ di luce in famiglia, Susan segue l’esempio della nonna e si trasforma in una fantasiosa narratrice, dando vita a racconti popolati da mistero, avventura e meraviglia. Prenderanno così vita personaggi straordinari: un enigmatico gatto pronto a guidare due fratellini, un mostro molto meno spaventoso di quanto sembri e persino un intrepido uomo volante. Storia dopo storia, fantasia e realtà si intrecciano, aiutando la famiglia a ritrovarsi e a riscoprire il coraggio, la gentilezza e la capacità di vedere una luce anche nei momenti più difficili.

Realizzato con una suggestiva animazione in stop motion, I RACCONTI DEL GIARDINO INCANTATO è un film poetico, emozionante e ricco di immaginazione, che celebra il potere delle storie di custodire i ricordi, curare le ferite e mantenerci vicini alle persone che amiamo, anche quando non sono più accanto a noi.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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