I Racconti del Giardino Incantato – Dall’8 Ottobre al Cinema

E’ stato diffuso il trailer del film di animazione I racconti del giardino incantato, diretto da Patrik Pašš Jr., Jean-Claude Rozec, David Súkup e Leon Vidmar, in arrivo al cinema dall’8 ottobre distribuito da Trent Film in collaborazione con Cinema dei Piccoli.

Realizzato in stop-motion attraverso una coproduzione internazionale tra Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Francia, il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Berlinale 2025, ha ottenuto due delle candidature più importanti agli ultimi EFA – European Film Awards nelle categorie Miglior Film e Miglior Film di animazione, oltre a conquistare il prestigioso ECFA Special Award come Miglior Film Europeo per bambini al 55° Giffoni Film Festival, ed è stato presentato a Cartoons on the Bay 2026, il Festival Internazionale dell’Animazione, della Transmedialità e delle Meta-Arti promosso da RaiCom, aggiudicandosi i premi come Miglior Film Animato e per la Miglior Regia.

Liberamente tratto dall’opera dello scrittore e drammaturgo ceco Arnošt Goldflam, il film racconta la storia di Tom, Susan e Derek, tre bambini che trascorrono una notte nella casa del nonno dopo la perdita della nonna, figura centrale della famiglia e custode delle storie che accompagnavano la loro infanzia. Per colmare il silenzio e la distanza emotiva che si è creata, Susan decide di raccogliere quella preziosa eredità inventando nuovi racconti capaci di riportare calore e immaginazione nella casa.

Attraverso una galleria di personaggi straordinari, tra cui un gatto misterioso e gentile, un mostro meno spaventoso di quanto sembri e un uomo volante audace e poetico, “I racconti del giardino incantato” costruisce un universo gentile ed eccentrico alla Tim Burton, sospeso tra realtà e fantasia, affrontando temi profondi come l’elaborazione del lutto, la paura, la memoria e la capacità delle storie di curare le ferite emotive più profonde.

Il risultato è un’opera che celebre la forza salvifica del racconto, attraverso una storia capace di affrontare con delicatezza temi complessi senza rinunciare alla magia e alla speranza: un film poetico, emozionante e ricco di immaginazione, che celebra il potere delle storie di custodire i ricordi, alleviare la malinconia e mantenerci vicini alle persone che amiamo, anche quando non sono più accanto a noi.

Quando Tom (4 anni), Susan (8 anni) e Derek (10 anni) tornano a far visita al nonno per la prima volta dopo la scomparsa dell’amatissima nonna, ritrovano una casa che sembra aver perso l’allegria e la magia di un tempo. Determinata a riportare un po’ di luce in famiglia, Susan segue l’esempio della nonna e si trasforma in una fantasiosa narratrice, dando vita a racconti popolati da mistero, avventura e meraviglia. Prenderanno così vita personaggi straordinari: un enigmatico gatto pronto a guidare due fratellini, un mostro molto meno spaventoso di quanto sembri e persino un intrepido uomo volante. Storia dopo storia, fantasia e realtà si intrecciano, aiutando la famiglia a ritrovarsi e a riscoprire il coraggio, la gentilezza e la capacità di vedere una luce anche nei momenti più difficili.

Realizzato con una suggestiva animazione in stop motion, I RACCONTI DEL GIARDINO INCANTATO è un film poetico, emozionante e ricco di immaginazione, che celebra il potere delle storie di custodire i ricordi, curare le ferite e mantenerci vicini alle persone che amiamo, anche quando non sono più accanto a noi.